Naoružan opljačkao kockarnicu, policija ga ekspresno ulovila

Derventska policija ekspresno je uhapsila razbojnika koji je u ovom gradu naoružan opljačkao kockarnicu.

Policiji je jutros, 13. marta, prijavljeno da je jedna osoba uz prijetnju oružjem ukralo novac iz objekta za igre na sreću ukrala novac.

Brzom reakcijom policija je saznala da je riječ o S.S. kojem su ekspresno stavljene lisice na ruke.

"Naime, policijskoj stanici Derventa je istog dana u jutarnjim časovima časovima prijavljeno da je nepoznato lice prijetnjom vatrenim oružjem otuđilo određen iznos novca od radnika objekta za igre na sreću u Derventi, nakon čega se udaljilo u nepoznatom pravcu. Brzom i efikasnom reakcijom policijskih službenika, navedeno lice je identifikovano i lišeno slobode", saopšteno je iz Policijske uprave Doboj.

O svemu navedenom obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj, a rad po navedenom predmetu se nastavlja.