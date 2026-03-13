Logo
Naoružani razbojnik opljačkao radnika kockarnice

ATV

13.03.2026

14:08

0
Наоружани разбојник опљачкао радника коцкарнице

Policija traga za nepoznatim razbojnikom koji rano jutros napao radnika kockarnice u Derventi i uz prijetnju pištoljem mu ukrao pazar.

Prema prijavi razbojnik je preko glave nosio fantomku i bio je naoružan pištoljem.

UP U Doboj navode da je razbojništvo prijavljeno jutros oko četiri časa.

”Radnik objekta za igre na sreću u Derventi prijavio je PS Derventa da je nad njim izvršeno razbojništvo uz upotrebu vatrenog oružja od strane nepoznatog izvršioca, prilikom čega je otuđena određena količina novca. Po naredbi postupajućeg tužioca u toku je preduzimanje istražnih radnji u cilju rasvjetljavanja ovog krivičnog djela”, saopštila je PU Doboj.

razbojništvo

Pljačka

Derventa

