Naoružani razbojnik opljačkao radnika kockarnice

Izvor:
ATV
13.03.2026
14:08
Komentari:0
Policija traga za nepoznatim razbojnikom koji rano jutros napao radnika kockarnice u Derventi i uz prijetnju pištoljem mu ukrao pazar.
Prema prijavi razbojnik je preko glave nosio fantomku i bio je naoružan pištoljem.
UP U Doboj navode da je razbojništvo prijavljeno jutros oko četiri časa.
”Radnik objekta za igre na sreću u Derventi prijavio je PS Derventa da je nad njim izvršeno razbojništvo uz upotrebu vatrenog oružja od strane nepoznatog izvršioca, prilikom čega je otuđena određena količina novca. Po naredbi postupajućeg tužioca u toku je preduzimanje istražnih radnji u cilju rasvjetljavanja ovog krivičnog djela”, saopštila je PU Doboj.
Hronika
1 h0
Hronika
1 h0
Hronika
3 h0
Hronika
3 h0
Najnovije
Najčitanije
15
18
15
13
15
11
15
06
15
06
Trenutno na programu