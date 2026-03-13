Preminula poznata glumica: Glumila u seriji ''Kruna''

Autor:ATV
Glumica Džejn Lapoter, poznata po ulozi u Netfliksovoj seriji "Kruna" i bogatoj pozorišnoj karijeri, preminula je u 81. godini.
Vijest da je preminula 5. marta potvrdio je Royal Shakespeare Company, a uzrok smrti nije objavljen, piše Dejli mejl.
Džejn Lapoter rođena je u Ipsviču 26. decembra 1944. Karijeru je počela 1965. u pozorištu Bristol Old Vik, gdje je provela dvije godine, a 1970. bila je među osnivačicama pozorišta Jang Vik.
Veliku pažnju prvi put je privukla 1977, najprije kao Mari Kiri u BBC-jevoj miniseriji, a zatim kao Edit Pjaf u predstavi "Piaf", Royal Shakespeare kompanije. Za ulogu Pjaf, koju je igrala i na Vest Endu i na Brodveju, osvojila je nagrade Olivije 1979. i Toni 1981. godine.
Imala je i zapaženu televizijsku karijeru. Glumila je Kleopatru u BBC-jevoj produkciji "Antonija i Kleopatre" 1981, princezu Kuraginu u božićnom specijalu serije "Downton Abbey" 2014, kao i princezu Alisu od Batenberga u Netfliksovoj seriji "Kruna", prenosi Indeks.
Džejn se 1974. udala za reditelja Rolanda Žofea, sa kojim je godinu ranije dobila sina Rouana. Razveli su se 1980. Prije toga bila je dvije godine u braku sa Oliverom Vudom, koji je okončan 1967. Kasnije je bila u vezi sa glumcem Majklom Peningtonom.
U januaru 2000, dok se pripremala za predavanje o Šekspiru u Parizu, doživjela je krvarenje u mozgu. Prošla je dvije teške operacije i mjesec dana provela na intenzivnoj njezi. O tom iskustvu pisala je u memoarima "Time Out of Mind" iz 2003, koji su postali bestseler.
