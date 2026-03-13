Preminula poznata glumica: Glumila u seriji ''Kruna''

Glumica Džejn Lapoter, poznata po ulozi u Netfliksovoj seriji "Kruna" i bogatoj pozorišnoj karijeri, preminula je u 81. godini.

Vijest da je preminula 5. marta potvrdio je Royal Shakespeare Company, a uzrok smrti nije objavljen, piše Dejli mejl.

Karijera duga šest decenija

Džejn Lapoter rođena je u Ipsviču 26. decembra 1944. Karijeru je počela 1965. u pozorištu Bristol Old Vik, gdje je provela dvije godine, a 1970. bila je među osnivačicama pozorišta Jang Vik.

Veliku pažnju prvi put je privukla 1977, najprije kao Mari Kiri u BBC-jevoj miniseriji, a zatim kao Edit Pjaf u predstavi "Piaf", Royal Shakespeare kompanije. Za ulogu Pjaf, koju je igrala i na Vest Endu i na Brodveju, osvojila je nagrade Olivije 1979. i Toni 1981. godine.

Imala je i zapaženu televizijsku karijeru. Glumila je Kleopatru u BBC-jevoj produkciji "Antonija i Kleopatre" 1981, princezu Kuraginu u božićnom specijalu serije "Downton Abbey" 2014, kao i princezu Alisu od Batenberga u Netfliksovoj seriji "Kruna", prenosi Indeks.

Privatni život i zdravstveni problemi

Džejn se 1974. udala za reditelja Rolanda Žofea, sa kojim je godinu ranije dobila sina Rouana. Razveli su se 1980. Prije toga bila je dvije godine u braku sa Oliverom Vudom, koji je okončan 1967. Kasnije je bila u vezi sa glumcem Majklom Peningtonom.

U januaru 2000, dok se pripremala za predavanje o Šekspiru u Parizu, doživjela je krvarenje u mozgu. Prošla je dvije teške operacije i mjesec dana provela na intenzivnoj njezi. O tom iskustvu pisala je u memoarima "Time Out of Mind" iz 2003, koji su postali bestseler.