Darko van sebe na sahrani brata: ''Tata dovodim ti sina''

ATV

13.03.2026

16:12

Sahrana Dragana Lazića
Foto: Telegraf video/Screenshot

Darko Lazić van sebe je na sahrani svog brata Dragana Lazića, a na groblju je pao na sanduk i ne prestaje da jeca.

Nakon što je završeno opelo, Lazić je sa porodicom stigao na groblje u Brestaču, nedaleko od porodične kuće, gdje je i sahranjen njegov brat, Dragan, koji je poginuo 11. marta u strašnoj nesreći kod Šapca.

Pred grobom je Darko pao na sanduk i jecajući rekao:

- Milane dovodim ti sina, tata čuvaj ga - pričao je Lazić:

- Nisi ti trebao da budes na tom mjestu, ja sam. Nisi zaslužio to - dodao je.

Draganovu sliku nosila djeca

Draganovu sliku nosila su djeca koja su se kretala ispred nepregledne tužne povorke.

Kilometarska kolona utučenih i uplakanih članova porodice i najbližih prijatelja oprostila se od Dragana, piše Telegraf.rs.

