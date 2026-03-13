Darko van sebe na sahrani brata: ''Tata dovodim ti sina''

Autor:ATV
13.03.2026
16:12
Komentari:0
Darko Lazić van sebe je na sahrani svog brata Dragana Lazića, a na groblju je pao na sanduk i ne prestaje da jeca.
Nakon što je završeno opelo, Lazić je sa porodicom stigao na groblje u Brestaču, nedaleko od porodične kuće, gdje je i sahranjen njegov brat, Dragan, koji je poginuo 11. marta u strašnoj nesreći kod Šapca.
Svijet
Tramp: Pentagon posjeduje neograničene zalihe municije
Pred grobom je Darko pao na sanduk i jecajući rekao:
- Milane dovodim ti sina, tata čuvaj ga - pričao je Lazić:
- Nisi ti trebao da budes na tom mjestu, ja sam. Nisi zaslužio to - dodao je.
Draganovu sliku nosila su djeca koja su se kretala ispred nepregledne tužne povorke.
Hronika
Autobus sletio sa puta i udario u stub: Više putnika povrijeđeno
Kilometarska kolona utučenih i uplakanih članova porodice i najbližih prijatelja oprostila se od Dragana, piše Telegraf.rs.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Zdravlje
2 h0
Banja Luka
2 h0
Društvo
3 h0
Srbija
3 h0
Najnovije
Najčitanije
18
27
18
20
18
06
17
59
17
59
Trenutno na programu