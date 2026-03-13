Darko Lazić poljubio kovčeg svog brata: "Da ispratimo lijepo mog batu"

Izvor:
Telegraf
13.03.2026
10:32
Komentari:0
Danas, 13. marta, biće obavljena sahrana brata Darka Lazića, Dragana Lazića, koji je tragično nastradao 11. marta u saobraćajki kod Šapca.
Ovo je najtužniji dan u životu pevača, a Darko je maločas došao u dom svog brata, odakle će ga ispratiti na vječni počinak.
Lazić je sa suprugom Katarinom i još jednim muškarcem došao ispred kuće pokojnog brata, gdje je trenutno i njihova majka Branka, vidno slomljena.
Pjevač je otišao da poljubi kovčeg, a onda je samo izustio:
- Da ispratim mog batu lijepo - zajecao je Darko Lazić.
Ispred kuće su postavljeni šatori, a stigli su i ogromni vjenci cveća koji će biti položeni na vječnu kuću Dragana Lazića.
Scena
4 h0
Srbija
17 h0
Scena
17 h0
Scena
18 h0
Scena
3 h0
Scena
3 h1
Scena
4 h0
Scena
17 h0
Najnovije
Najčitanije
11
46
11
40
11
23
11
14
11
02
Trenutno na programu