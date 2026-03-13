Logo
Darko Lazić poljubio kovčeg svog brata: "Da ispratimo lijepo mog batu"

Дарко Лазић
Foto: Youtube/ Republika Hronika

Danas, 13. marta, biće obavljena sahrana brata Darka Lazića, Dragana Lazića, koji je tragično nastradao 11. marta u saobraćajki kod Šapca.

Ovo je najtužniji dan u životu pevača, a Darko je maločas došao u dom svog brata, odakle će ga ispratiti na vječni počinak.

Lazić je sa suprugom Katarinom i još jednim muškarcem došao ispred kuće pokojnog brata, gdje je trenutno i njihova majka Branka, vidno slomljena.

Pjevač je otišao da poljubi kovčeg, a onda je samo izustio:

- Da ispratim mog batu lijepo - zajecao je Darko Lazić.

Ispred kuće su postavljeni šatori, a stigli su i ogromni vjenci cveća koji će biti položeni na vječnu kuću Dragana Lazića.

(telegraf)

Darko Lazić

Poginuo brat Darka Lazića

Brat Darka Lazića

Sahrana Dragana Lazića

