Velika tuga u domu Marije Šerifović: U suzama objavila potresnu fotografiju

Pjevačici Mariji Šerifović je uginuo pas za kog je bila veoma vezana.
Oglasila se u kasne sate i oprostila od njega:
"A život, život ima svoj kalendar... Debeli moj trute, sad su sve pljeskavice tvoje!!! Nedostajaćeš svima. Svi psi idu u raj", napisala je Marija Šerifović i podelila uspomene sa njim.
"Zauvijek najljepši Huk Gladiator. 9.2.2017. - 12.3.2026. ", dodala je Marija.
