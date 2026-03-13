Logo
Velika tuga u domu Marije Šerifović: U suzama objavila potresnu fotografiju

Autor:

ATV

13.03.2026

08:11

Komentari:

1
Марија Шерифовић
Foto: Instagram/Screenshot/serifovic

Pjevačici Mariji Šerifović je uginuo pas za kog je bila veoma vezana.

Oglasila se u kasne sate i oprostila od njega:

"A život, život ima svoj kalendar... Debeli moj trute, sad su sve pljeskavice tvoje!!! Nedostajaćeš svima. Svi psi idu u raj", napisala je Marija Šerifović i podelila uspomene sa njim.

"Zauvijek najljepši Huk Gladiator. 9.2.2017. - 12.3.2026. ", dodala je Marija.

Пас Марије Шерифовић
Pas Marije Šerifović

