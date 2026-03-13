Logo
Large banner

Mazalica: Novom rezolucijom spomenici koji se kvalifikuju kao povezani sa NDH biće srušeni

Izvor:

RTRS

13.03.2026

08:46

Komentari:

4
Срђан Мазалица
Foto: ATV/Branko Jović

Spomenici koji se kvalifikuju kao povezani sa NDH, i koji inkriminišu i zbog toga što izazivaju nacionalnu i vjersku mržnju treba da se sruše, rekao je Srđan Mazalica, šef poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske za RTRS.

Na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske koja je zakazana za 17. mart trebao bi biti usaglašen zajednički tekst rezolucije o osudi i zabrani promovisanja i veličanja ideologije Nezavisne Države Hrvatske i drugih ustaških, nacističkih i fašističkih simbola

"Usaglašen je tekst sa istoričarima, pravnicima, ljudima koji se bave kulturom pamćenja, doktorima nauka, intelektualcima, filozofima, a uključila se i Srpska pravoslavna crkva. Započet je važan proces. Ova rezolucija treba da bude rezolucija srpskog naroda, a ne bilo koje partije", naglasio je Mazalica.

On naglašava da prijedlog koji je iznio Ognjena Bodiroga, bio je pun neznanja, grešaka i da nije obuhvatao mnoge istorijske kvalifikacije.

"Prije svega izbjegavanje napominjanja činjenice da se u NDH desio genocid nad Srbima. Zašto SDS kruži kao kiša oko Kragujevca kada je u pitanju taj termin. Srbi su bili primarna žrtva U NDH, naravno uz Jevreje i Rome. U njihovom prijedlogu je navedeno ustaški režim, a mi kažemo ideologija NDH. Ispada da je kamion fanatika ustaša napravio sve zločine, a da država nije imala ništa s njima. Nema muslimana ni Nijemaca u toj odredbi zločina. Nijemci su odvodili Srbe u logore, a muslimani su izvršili brojne zločine prije svega u BiH", dodao je Mazalica.

Mazalica naglašava da se rezolucijom stvara i istorijski utemeljen osnov za zabranu svih elemenata u kontekstu NDH.

"Stvaramo istorijski utemeljen osnov koji će predstavljati pravni osnov da se kroz ove zakone provede zabrana svih ovih elemenata, ne samo ustaške i fašističke ideologije, već i svega što je bilo povezano sa NDH. Ne samo da imamo rezoluciju o osudi ustaške ideologije, mi smo išli sa rezolucijom o zabrani kojima će se sankcionisati veličanje simbola i predvidjeti odgovarajuće kazne. Navedeni su svi simboli o kojima se radi", poručio je Mazalica.

Podsjećamo, NSRS je 2015. godine donio Deklaraciju o genocidu Nezavisne države Hrvatske nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svjetskog rata.

Podijeli:

Tag :

Srđan Mazalica

Komentari (4)
Large banner

Pročitajte više

Таблете

Savjeti

Ašvaganda sve popularnija: Riješava mnoge probleme?

3 h

0
Тони "испарио" након скандала

Scena

Toni "ispario" nakon skandala

3 h

0
Беба

Društvo

U Srpskoj rođeno 13 beba

3 h

0
Киша

Društvo

Kraj lijepog vremena: Sljedeće sedmice pad temperature

3 h

0

Više iz rubrike

Јавни позив за додјелу пољопривредне механизације домаћим произвођачима

Republika Srpska

Javni poziv za dodjelu poljoprivredne mehanizacije domaćim proizvođačima

4 h

0
Горан Селак

Republika Srpska

Selak: Dopis VSTS-a predstavlja pritisak i ozbiljan udar na nezavisnost pravosuđa

14 h

5
градилишта

Republika Srpska

Alarmantno na gradilištima: Nijedna skela ne ispunjava propise

15 h

0
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Svaka žena zaslužuje pažnju i poštovanje

15 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

46

Zatraženo ukidanje presude za pljačku 2.000.000 KM u Banjaluci

11

40

Petronijević: Dopis VSTS-a Osnovnom sudu u Banjaluci ozbiljan nastavak pritiska

11

23

Dijete udarila električna lokomotiva na pružnom prelazu

11

14

NASA uskoro planira misiju na Mjesec

11

02

Ublažavanje američkih sankcija na rusku naftu put ka stabilizaciji tržišta

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner