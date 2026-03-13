Mazalica: Novom rezolucijom spomenici koji se kvalifikuju kao povezani sa NDH biće srušeni

Spomenici koji se kvalifikuju kao povezani sa NDH, i koji inkriminišu i zbog toga što izazivaju nacionalnu i vjersku mržnju treba da se sruše, rekao je Srđan Mazalica, šef poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske za RTRS.

Na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske koja je zakazana za 17. mart trebao bi biti usaglašen zajednički tekst rezolucije o osudi i zabrani promovisanja i veličanja ideologije Nezavisne Države Hrvatske i drugih ustaških, nacističkih i fašističkih simbola

"Usaglašen je tekst sa istoričarima, pravnicima, ljudima koji se bave kulturom pamćenja, doktorima nauka, intelektualcima, filozofima, a uključila se i Srpska pravoslavna crkva. Započet je važan proces. Ova rezolucija treba da bude rezolucija srpskog naroda, a ne bilo koje partije", naglasio je Mazalica.

On naglašava da prijedlog koji je iznio Ognjena Bodiroga, bio je pun neznanja, grešaka i da nije obuhvatao mnoge istorijske kvalifikacije.

"Prije svega izbjegavanje napominjanja činjenice da se u NDH desio genocid nad Srbima. Zašto SDS kruži kao kiša oko Kragujevca kada je u pitanju taj termin. Srbi su bili primarna žrtva U NDH, naravno uz Jevreje i Rome. U njihovom prijedlogu je navedeno ustaški režim, a mi kažemo ideologija NDH. Ispada da je kamion fanatika ustaša napravio sve zločine, a da država nije imala ništa s njima. Nema muslimana ni Nijemaca u toj odredbi zločina. Nijemci su odvodili Srbe u logore, a muslimani su izvršili brojne zločine prije svega u BiH", dodao je Mazalica.

Mazalica naglašava da se rezolucijom stvara i istorijski utemeljen osnov za zabranu svih elemenata u kontekstu NDH.

"Stvaramo istorijski utemeljen osnov koji će predstavljati pravni osnov da se kroz ove zakone provede zabrana svih ovih elemenata, ne samo ustaške i fašističke ideologije, već i svega što je bilo povezano sa NDH. Ne samo da imamo rezoluciju o osudi ustaške ideologije, mi smo išli sa rezolucijom o zabrani kojima će se sankcionisati veličanje simbola i predvidjeti odgovarajuće kazne. Navedeni su svi simboli o kojima se radi", poručio je Mazalica.

Podsjećamo, NSRS je 2015. godine donio Deklaraciju o genocidu Nezavisne države Hrvatske nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svjetskog rata.