Toni "ispario" nakon skandala

Izvor:

Kurir

13.03.2026

08:34

Тони "испарио" након скандала
Foto: Printscreen/Youtube/HRT

Nakon što je u posljednjem trenutku, na šok i zaprepašćenje publike, otkazao osmomartovski koncert u dvorani Spens u Novom Sadu, Toni Cetinski je doslovno ispario.

Kako Kuri saznaje, Cetinski je nakon sramnog poteza i teških optužbi na račun dvorane, da je ratnih devedesetih u njoj bio logor, odlučio da se potpuno izoluje - nikome se ne javlja na telefon, a panika i bijes u njegovom timu dostižu vrhunac.

Kako tvrde dobro obaviješteni izvori, pojedini njegovi saradnici za otkazivanje nastupa u Novom Sadu uopšte nisu saznali putem zvaničnih kanala, direktnog sastanka ili bar kratkog telefonskog poziva, već - surfujući po društvenim mrežama!

Тони Цетински

Scena

Toni Cetinski postao nepoželjan

Dok su tehničari već uveliko razmatrali postavku opreme, a muzičari se pripremali za tonske probe i nastup, Toni je na svojim zvaničnim profilima objavio šokantno saopštenje o otkazivanju. Njegov tim je ostao u potpunom mraku i nevjerici, čitajući vijest o sopstvenom propalom poslu preko ekrana pametnih telefona. Pokušaji da stupe u kontakt s pjevačem i dobiju bilo kakvo logično objašnjenje bili su uzaludni. Cetinski je po objavi saopštenja odmah isključio sve linije komunikacije, doslovno se zazidao u tišinu i ni sa kim ne razgovara. Niko iz njegovog užeg kruga trenutno ne zna koji su njegovi dalji koraci, piše Kurir.

