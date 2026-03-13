Ne izlazite iz kuće, danas je najgori dan u godini

Ako patite od paraskavedekatrijafobije, straha od petka 13., vjerovatno se danas ne osjećate baš dobro jer je petak 13.

Postoje razne teorije o porijeklu straha od petka 13., uključujući nordijski mit o zlom bogu Lokiju, kao i Bibliju.

Nordijski mit

Nordijski mit kaže da je dvanaest bogova večeralo u Valhali, nebeskoj dvorani i domu boga Odina. Svratio je i trinaesti nepozvani gost. Bio je to zli bog Loki.

Lokiju je dosadilo društvo ozbiljnih bogova, pa je odlučio da se poigra sa njima. Rezultat njegove igre bio je tragičan. Nagovorio je Hodera, slijepog boga tame, da upuca Baldera, boga radosti i zadovoljstva, strijelom sa vrhom od imele. Balder je umro, a tama je pala na zemlju. Od tog trenutka, broj 13 se smatrao kobnim i zloslutnim.

Biblija takođe ima veze sa sujevjerjem

Biblija pruža jedno objašnjenje. Juda, apostol koji je izdao Isusa, bio je trinaesti gost na Tajnoj večeri.

U starom Rimu postojalo je vjerovanje da se vještice okupljaju u grupama od dvanaest, a trinaesto mjesto je rezervisano za đavola.

Međutim, većina istoričara smatra da loša reputacija petka 13. datira iz 1307. godine, kada je počela jedna od najvećih tragedija u ljudskoj istoriji. Tog dana, francuski kralj Filip Beli, u dogovoru sa tadašnjim papom, naredio je hapšenje više od stotinu templara, optužujući ih za jeres.

Zanimljivosti Sutra je petak 13. - evo zašto se smatra najbaksuznijim danom

I dok mnogi od nas petak 13. doživljavaju kao potpuno neosnovano sujevjerje zasnovano na apsolutno ničemu, ljudi danas traže bilo kakav interes i samim tim „misteriju“ u petku trinaestom.

Naravno, pokušaj da se ovom ludilu da bilo kakvo značenje nije ništa smisleniji od priča da je vampire najbolje ubiti glogovim kolcem, ali za sve one koji se i dalje plaše neke vrste užasa u danu kada većina ljudi jedva čeka vikend, donosimo pokušaj racionalnosti.

Pa zašto su ljudi toliko skloni ovim, naravno, besmislenim sujevjerjima?

Sujevjerja nam pomažu da razumijemo svijet i kako stvari funkcionišu, tvrdi profesor psihologije dr Klej Rutlidž.

To je posebno vidljivo u trenucima kada nemamo kontrolu nad nečim. Ljudi žele da vjeruju da svijet funkcioniše po nekim pravilima i da se neke stvari mogu predvidjeti, a prije svega žele da vjeruju da se neke stvari mogu kontrolisati i da sve nije haos i niz slučajnosti.

Naravno, to je nemoguće, pa zato neki od nas vjeruju u neke spoljašnje faktore ili sile koje kontrolišu sve oko nas. Kao danas. To je očigledno čak i u nekim daleko benignijim situacijama. Na primjer, nešto se nije dogodilo jer „nije bilo suđeno“.

Istraživanja pokazuju da sujevjerja funkcionišu na ovaj način. Što manje osjećamo kontrolu, to smo skloniji sujevjerjima (kuc-kuc), a nešto slično se dešava tokom perioda ekonomske nesigurnosti. Ovo možete primjeniti na religiju, jer kada se ljudi osjećaju panično, uplašeno i misle da svijet nema smisla, veća je vjerovatnoća da će vjerovati da svijetom upravlja neka viša sila.

Savjeti Sutra je najbaksuzniji dan u godini: Ove stvari nikako ne treba raditi, inače ćete prizvati nesreću

I dok je za većinu nas priča o petku 13. nebitno ili relativno bezopasno sujevjerje, ne smijemo zaboraviti da opstanak ove ili bilo koje druge sujevjerne tradicije zapravo odražava naše duboko ukorenjene nesigurnosti i sklonost da svijet vidimo kao mjesto gdje se sve dešava sa razlogom.

Dakle, ne brinite, šanse da vam se danas desi nešto strašno samo zato što je petak 13. su minimalne - plašite se jer su vas razne priče u to ubijedile i zato što želite da vjerujete da postoji razlog/viša sila za sve što se dešava u svijetu.

Zanimljivost

Pjevačica Tejlor Svift vjeruje da je njen srećan broj 13. „Rođena sam 13. Napunila sam trinaest godina u petak 13. Moj prvi album je postao zlatni za 13 nedjelja. Moj prvi album na prvom mjestu je imao uvod od 13 sekundi“, rekla je Tejlor ranije u intervjuu za MTV.

I ona je trenutno najveća pop zvijezda na svijetu, vrijedna 2 milijarde dolara. Dakle, ako ovo nije dokaz da se ne treba plašiti broja 13, ne znamo šta jeste.

(indeks)