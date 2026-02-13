Logo
Large banner

Loto rezultati: Ovo su brojevi izvučeni u 13. kolu, na petak 13.

Izvor:

ATV

13.02.2026

20:09

Komentari:

0
Лото / Лутрија
Foto: ATV

Na petak 13. izvučeni su brojevi u 13. kolu igre Loto, koju zajedno organizuju Lutrija Republike Srpske i Državna Lutrija Srbije.

Loto sedmica nosila je premiju tešku čak sedam miliona i 700 hiljada KM.

Dobitna kombinacija glasila je 18, 9, 37, 27, 5, 35 i 7.

Prije posljednjeg izvučenog broja jednom igraču je falio broj 10 da osvoji pomenute miliona, ali je bubanj izbacio broj 7.

Ipak, izvučene su 4 "šestice", vrijedne više od 23.500 KM.

Loto plus

Ni u igri Loto plus nije izvučen glavni dobitak, koji je u 13. kolu bio vrijedan čak 3.370.000 KM.

U ovoj igri izvučeni su brojevi 24, 18, 3, 31, 35, 13 i 8.

Da bi se ostvario glavni dobitak u Loto plus, igrač mora da pogodi sve brojeve.

Džoker

Džoker je u posljednjem kolu sa sobom nosio dobitak od 690.000 KM.

Ni ovdje nije bilo glavnog dobitka, a izvučeni broj je 800451.

Ekstra šansa

U Ekstra šansi izvučen je drugi pežo 308. U ovoj igri učestvovali su svi koji su uplatili makar jednu kombinaciju.

Broj tiketa koji je igraču donio novi auto glasi - 01-01920-07-5-26-00006.

Srećni dobitnik je iz Beograda, tačnije Zemuna, a svoj tiket je uplatio baš na petak 13. u 11: sati i 36 minuta.

Podijeli:

Tagovi :

Lutrija Republike Srpske

Državna Lutrija Srbije

Loto

loto rezultati

Loto rezultati danas

Loto brojevi

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Огласио се синдикат ГРАС-а: Возач трамваја апсолутно није одговоран за трагедију

Društvo

Oglasio se sindikat GRAS-a: Vozač tramvaja apsolutno nije odgovoran za tragediju

8 h

0
Због наглих промјена времена људи масовно зову Хитну: Ситуација је озбиљна

Društvo

Zbog naglih promjena vremena ljudi masovno zovu Hitnu: Situacija je ozbiljna

12 h

0
Славимо велике чудотворце, требало би да испоштујете овај обичај

Društvo

Slavimo velike čudotvorce, trebalo bi da ispoštujete ovaj običaj

13 h

1
Већи дио Крајине остаје без електричне енергије

Društvo

Veći dio Krajine ostaje bez električne energije

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

45

Sutra su Velike zadušnice, a ovo nikako ne treba da radite

21

34

Cvijanović sa direktorom Nacionalnog savjeta za energetsku dominaciju pri Bijeloj kući

21

27

Još jedna sjednica na koju nije došao samo onaj ko je trebao

21

26

Gužve na tri granična prelaza

21

17

Opsadno stanje u Kotoru: Specijalci pretresaju i blokiraju puteve

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner