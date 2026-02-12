Veći dio Krajine ostaje bez električne energije

Izvor:
Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, u petak 13. februara 2026. godine najavljena su privremena isključenja električne energije na području više gradova i naselja u Unsko-sanskom kantonu.
Prema rasporedu, prekidi će obuhvatiti Bihać, Cazin, Bosansku Krupu i Veliku Kladušu, u različitim terminima.
07:30 – 18:30
10:00 – 11:00
Planiran je kraći prekid na velikom broju adresa u Bihaću (među njima i naselja/ulice poput Ozimica, Harmani, Križ, Klokot, Zavalje, Žegar, te područja Izačića i Gate i više gradskih ulica i prilaza).
08:30 – 16:00
11:00 – 12:00
Najavljena su isključenja u većem broju gradskih i prigradskih lokacija (među njima Donja Lučka, Rošići, Šturlić, Barake, Bašići, Dolovi, Donja/Gornja Vidovska, Grabovac, Johovica, Mala Kladuša, Podzvizd, te veći broj ulica u gradu).
Termini su informativni i mogu se mijenjati u zavisnosti od dinamike radova na terenu. Građanima se preporučuje da na vrijeme planiraju obaveze, posebno gdje su potrebni električni uređaji, grijanje ili punjenje baterija.
