Logo
Large banner

Veći dio Krajine ostaje bez električne energije

Izvor:

ATV

12.02.2026

21:54

Komentari:

0
Већи дио Крајине остаје без електричне енергије
Foto: Ustupljena fotografija

Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, u petak 13. februara 2026. godine najavljena su privremena isključenja električne energije na području više gradova i naselja u Unsko-sanskom kantonu.

Prema rasporedu, prekidi će obuhvatiti Bihać, Cazin, Bosansku Krupu i Veliku Kladušu, u različitim terminima.

BIHAĆ

07:30 – 18:30

  • Bez struje će biti dijelovi sljedećih lokacija:
  • 5. korpusa (broj 18 i dio označen kao BB/II)
  • Braće Radić (BB)
  • Ešrefa Kovačevića (BB, H 15, H 15/1, H 15/6)
  • Fra Joze Valentića (1–3)
  • H (3), H 15 (10), H 18 (2)
  • Harmani (H 15)
  • Jovana Bjelića (3)
  • Mehmedalije Maka Dizdara (BB)
  • Muhsina Rizvića (5)
  • Sarajevska (BB, K1, K1/B, K1/C)
  • ZAVNOBiH-A (više lamela/ulaza – H 15, H 16, H 17, H 18 i prateći ulazi)

10:00 – 11:00

Planiran je kraći prekid na velikom broju adresa u Bihaću (među njima i naselja/ulice poput Ozimica, Harmani, Križ, Klokot, Zavalje, Žegar, te područja Izačića i Gate i više gradskih ulica i prilaza).

CAZIN

08:30 – 16:00

  • Donja Barska (BB)
  • Kovačevići (BB)
  • BOSANSKA KRUPA
  • 09:00 – 16:00
  • Ljusina (4132, 4225, BB)
  • G. Ljusina (4225)

VELIKA KLADUŠA

11:00 – 12:00

Najavljena su isključenja u većem broju gradskih i prigradskih lokacija (među njima Donja Lučka, Rošići, Šturlić, Barake, Bašići, Dolovi, Donja/Gornja Vidovska, Grabovac, Johovica, Mala Kladuša, Podzvizd, te veći broj ulica u gradu).

Napomena

Termini su informativni i mogu se mijenjati u zavisnosti od dinamike radova na terenu. Građanima se preporučuje da na vrijeme planiraju obaveze, posebno gdje su potrebni električni uređaji, grijanje ili punjenje baterija.

Podijeli:

Tagovi :

Struja

električna energija

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Сања Велимир, младој мајци из Бањалуке потребна помоћ за лијечење

Društvo

Mladoj majci iz Banjaluke potrebna pomoć - pokrenuta akcija

3 h

1
Лото резултати бројеви данас 10 коло 3.2.2026 (фебруар) Лото Србија

Društvo

Loto rezultati: Izvučeni brojevi u 12. kolu PETICE

4 h

0
Зимска олуја

Društvo

Meteorolozi najavili novi snijeg

4 h

0
Струја

Društvo

Od 1. marta nove cijene za priključenje struje

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

52

U nesreći poginuo mladić iz Brčkog koji je u Sarajevu studirao

22

41

Vic dana: Zaglavio se ormar

22

38

Sjajna partija Tarika Hrelje za novi trijumf Studenta

22

35

Nezapamćeno gaženje Barselone u Madridu

22

27

Novi poraz Crvene zvezde u Evroligi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner