Veći dio Krajine ostaje bez električne energije

Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, u petak 13. februara 2026. godine najavljena su privremena isključenja električne energije na području više gradova i naselja u Unsko-sanskom kantonu.

Prema rasporedu, prekidi će obuhvatiti Bihać, Cazin, Bosansku Krupu i Veliku Kladušu, u različitim terminima.

BIHAĆ

07:30 – 18:30

Bez struje će biti dijelovi sljedećih lokacija:

5. korpusa (broj 18 i dio označen kao BB/II)

Braće Radić (BB)

Ešrefa Kovačevića (BB, H 15, H 15/1, H 15/6)

Fra Joze Valentića (1–3)

H (3), H 15 (10), H 18 (2)

Harmani (H 15)

Jovana Bjelića (3)

Mehmedalije Maka Dizdara (BB)

Muhsina Rizvića (5)

Sarajevska (BB, K1, K1/B, K1/C)

ZAVNOBiH-A (više lamela/ulaza – H 15, H 16, H 17, H 18 i prateći ulazi)

10:00 – 11:00

Planiran je kraći prekid na velikom broju adresa u Bihaću (među njima i naselja/ulice poput Ozimica, Harmani, Križ, Klokot, Zavalje, Žegar, te područja Izačića i Gate i više gradskih ulica i prilaza).

CAZIN

08:30 – 16:00

Donja Barska (BB)

Kovačevići (BB)

BOSANSKA KRUPA

09:00 – 16:00

Ljusina (4132, 4225, BB)

G. Ljusina (4225)

VELIKA KLADUŠA

11:00 – 12:00

Najavljena su isključenja u većem broju gradskih i prigradskih lokacija (među njima Donja Lučka, Rošići, Šturlić, Barake, Bašići, Dolovi, Donja/Gornja Vidovska, Grabovac, Johovica, Mala Kladuša, Podzvizd, te veći broj ulica u gradu).

Napomena

Termini su informativni i mogu se mijenjati u zavisnosti od dinamike radova na terenu. Građanima se preporučuje da na vrijeme planiraju obaveze, posebno gdje su potrebni električni uređaji, grijanje ili punjenje baterija.