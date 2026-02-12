Meteorolozi najavili novi snijeg

Izvor:
ATV
12.02.2026
19:35
Na sjeveroistoku BiH danas su izmjerene temperature od 17 do 19 stepeni dok je u ostatku zemlje bilo malo hladnije.
Kako navodi BH Meteo, tokom noći na petak (13.02.) i do petka poslijepodne kiše će biti postepeno širom zemlje. U petak poslijepodne postepen prestanak padavina i djelimično razvedravanje.
Za vikend nove padavine uz pretežno oblačno vrijeme. Kiša i pljuskovi, a u nedjelju (15.02.) uz osjetnije zahlađenje biće susnježice i snijega u većem dijelu zemlje.
U većem dijelu BiH se očekuje formiranje dekorativnog ili tanjeg snježnog pokrivača visine do 5 cm, a na planinama moguće lokalno da padne do oko 10-15 cm snijega – navodi BH Meteo.
