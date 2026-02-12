Logo
Large banner

U subotu su zimske zadušnice: Ove običaje je posebno važno ispoštovati

Izvor:

Žena Blic

12.02.2026

16:51

Komentari:

0
У суботу су зимске задушнице: Ове обичаје је посебно важно испоштовати
Foto: ATV

Velike ili zimske zadušnice, prvi dan u kalendarskoj godini posvećen pomenima upokojenih, 2026. biće obilježen u subotu 14. februara.

Ovaj dan vjernici provode u molitvi i sjećanju na preminule; u crkvama se služe liturgije i parastosi, dok se na grobljima pale svijeće i uređuju grobovi najbližih.

Александар Бублик

Tenis

Teniser isprozivao protivnika: Ja sam za njega Đoković

Običaji za zimske zadušnice razlikuju se od kraja do kraja Srbije, ali imaju zajedničku poruku: to je dan sjećanja na preminule pretke i dan posvećen molitvama. U nekim dijelovima Srbije smatra se da na dan sjećanja na preminule ne treba započinjati teške poslove, niti praviti veliku buku, jer su zimske zadušnice dan tišine i uspomena.

Za zimske zadušnice u većem dijelu Srbije ustaljen je običaj da se na groblje nosi kuvano žito, vino i svijeće, a ponegdje i hrana koja se dijeli rodbini, komšijama ili siromašnima “za dušu pokojnika”. Taj čin ima simbolično značenje – vjeruje se da dobro djelo učinjeno tog dana predstavlja molitvu i dar namijenjen preminulima.

Postoji i vjerovanje da duše pokojnika tog dana simbolično obilaze mjesta na kojima su živjele, pa se zato ponegdje ostavlja dio hrane na prozoru. Iznošenje hrane na groblje nije samo dio srpske tradicije – isti običaj postoji i u hinduizmu.

U pojedinim dijelovima Srbije zadržana su i stara narodna tumačenja prema kojima na zadušni dan nije dobro povrijeđivati ptice ili leptire, jer se, kako kaže predanje, doživljavaju kao glasnici ili simboli duša preminulih.

Сарајево несрећа

Hronika

Utvrđen identitet stradale osobe: Život izgubio 23-godišnji mladić

Paljenje svijeća za “zaboravljene duše”

Pored odlaska na groblje i paljenja svijeća, u mnogim krajevima Srbije zadušnice prate i sitni, ali duboko ukorijenjeni običaji koji se prenose generacijama. Na primjer, smatra se da je dobro očistiti i urediti grob nekoliko dana ranije, kako bi se na sam dan pomena došlo mirno, bez žurbe, samo radi molitve i sjećanja.

Na groblju se svijeće pale za svakog preminulog člana porodice, a često i za “zaboravljene duše”, one za koje više nema nikoga da ih pomene. Vjeruje se da svijeća upaljena za “zaboravljene duše” vrijedi kao molitva i da oni će koji je namijene upokojenim neznancima imati posebnu Božju zaštitu.

U nekim dijelovima Šumadije i zapadne Srbije zadržan je običaj da se na grob izlije malo vina u obliku krsta, kao znak poštovanja i simbol vječnog života. U istočnoj Srbiji i Pomoravlju ponegdje se nosi i voda kojom se poliva zemlja na grobu, što je stari običaj povezan sa vjerovanjem da se time “osvježava” mjesto počinka.

Сташа Кошарац

Republika Srpska

Košarac: Reakcije na diplomatske uspjehe Dodika i Srpske pokazuju svu nemoć bošnjačke politike

Postoje i običaji vezani za ponašanje u kući. Stariji ljudi često govore da na zadušnice treba izbjegavati svađe, glasnu muziku i veselje, jer je dan namijenjen tišini i molitvi. U pojedinim krajevima vjeruje se i da je dobro zapaliti svijeću u domu, pored ikone, za sve upokojene iz porodice koji nisu sahranjeni u blizini i čije grobove nije moguće obići na zadušni dan.

Na jugu Srbije važi vjerovanje da na zadušnice ne treba ništa iznositi iz kuće poslije zalaska sunca, jer se simbolično smatra da tog dana u dom dolaze uspomene i sijenke predaka, pa se kuća ne “osiromašuje”. Iako se ova vjerovanja danas rjeđe doslovno poštuju, mnogi ih i dalje pominju kao dio porodične tradicije.

Глобус

Svijet

Neka su izuzetno jeziva: 10 predviđanja za narednu deceniju

Bez obzira na razlike u običajima, suština zimskih zadušnica svuda je ista: to je dan posvećen sjećanju na preminule članove porodice i prijatelje, dan molitve i čuvanja tradicije koja se prenosi generacijama.

Podijeli:

Tagovi :

zadušnice

pravoslavlje

običaji

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

У замрзивачу пронађена тијела двије бебе

Svijet

U zamrzivaču pronađena tijela dvije bebe

2 h

0
Несрећа у Сарајеву, тренутак када трамвај искаче из шина

Hronika

Snimak trenutka kada tramvaj iskače iz šina: Dramatične scene na ulici

2 h

4
Руте подржава Макронов приједлог о наставку контаката са Москвом

Svijet

Rute podržava Makronov prijedlog o nastavku kontakata sa Moskvom

2 h

0
Синиша Каран

Republika Srpska

Načelnik Glavne uprave MUP-a Rusije za grad Moskvu čestitao Karanu izbornu pobjedu

2 h

0

Više iz rubrike

Савић у Пелагићеву

Društvo

Savić u Pelagićevu: Cilj - kvalitetnije snabdijevanje električnom energijom

3 h

0
Огласило се Министарство финансија: Сутра исплата 54.000.000 КМ

Društvo

Oglasilo se Ministarstvo finansija: Sutra isplata 54.000.000 KM

4 h

0
Бањалука је јутрос осванула обавијена густом маглом, а овај град је већ неко вријеме на листи са најзагађенијом ваздухом у региону.

Društvo

Vrlo nezdrav vazduh u Banjaluci

8 h

1
шахтом разбијао излог

Društvo

Poklopcem šahta razbijao izlog na radnji u Zenici

9 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

27

Banke upozorile klijente: Možete ostati bez novca

18

18

Vozač tramvaja smrti u stanju šoka prebačen na KCUS: Čeka na ispitivanje psihijatra

18

17

Daju kuću potpuno besplatno, ali ima začkoljica

18

04

Tihi simptomi koji ukazuju na ozbiljnu bolest: Ne ignorišite ih

18

01

Minić poslao poruku pripadnicima SAJ-a

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner