Načelnik Glavne uprave MUP-a Rusije za grad Moskvu čestitao Karanu izbornu pobjedu

- Imate mnogo profesionalnih dostignuća iza sebe. Imate dugu karijeru u policiji, radili ste u Kabinetu predsjednika Republike Srpske, vodili ste Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje. Uvjeren sam da će Vam kompetencije koje ste akumulirali tokom godina profesionalnog rada omogućiti da uspješno odgovorite na izazove ove odgovorne pozicije predsjednika Republike - istakao je Baranov.

U čestitki Karanu, Baranov je naglasio da su odnosi između Ruske Federacije i Republike Srpske na visokom nivou, te da je ubijeđen da će pod njegovim vođstvom samo jačati.

- Želimo Vam dobro zdravlje i neiscrpnu energiju u Vašem važnom radu za dobrobit svih građana Republike! - naveo je general-potpukovnik policije Baranov, koji je čestitku uputio u ime rukovodstva i pripadnika Glavne uprave MUP-a za grad Moskvu.