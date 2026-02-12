Stevandić: CIK se proglasio za "svetu kravu"

Verbalni delikt po CIK-u jednak je zakonu po Kristijanu Šmitu, strašno, komentar je predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Nenada Stevandića na odluku CIK-a da kazni SNSD, SDS i Listu za pravdu i red zbog "širenja lažnih informacija".

"Ovo je strašno", kaže Stevandić nakon objave CIK-a da je SNSD kažnjen sa 15.000 KM jer je predsjednik te stranke Milorad Dodik "iznio niz lažnih informacija o članovima CIK-a i Komisiji" za koju je rekao da je neobjektivna i da postupa pristrasno, čime je, kako tvrde, narušen integritet izbornog procesa.

Prema njegovim riječima, CIK se proglasio za "svetu kravu" uvodeći kažnjavanje za one koji o njima lično nešto kažu iako to nema veze sa izbornim procesom, glasanjem ili kršenjem izbornih pravila.

"Dakle verbalni delikt po CIK-u jednak je zakonu po Šmitu. Nisam fan Nebojše Vukanovića i Aleksandre Pandurević ali ovo je suludo", napisao je Stevandić na Iksu.