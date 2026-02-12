Logo
Large banner

Stevandić: CIK se proglasio za "svetu kravu"

Izvor:

ATV

12.02.2026

14:15

Komentari:

0
Стевандић: ЦИК се прогласио за "свету краву"
Foto: ATV

Verbalni delikt po CIK-u jednak je zakonu po Kristijanu Šmitu, strašno, komentar je predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Nenada Stevandića na odluku CIK-a da kazni SNSD, SDS i Listu za pravdu i red zbog "širenja lažnih informacija".

"Ovo je strašno", kaže Stevandić nakon objave CIK-a da je SNSD kažnjen sa 15.000 KM jer je predsjednik te stranke Milorad Dodik "iznio niz lažnih informacija o članovima CIK-a i Komisiji" za koju je rekao da je neobjektivna i da postupa pristrasno, čime je, kako tvrde, narušen integritet izbornog procesa.

ЦИК БИХ-25122025

BiH

CIK BiH: Novčane kazne za SNSD, SDS i Listu za pravdu i red

Prema njegovim riječima, CIK se proglasio za "svetu kravu" uvodeći kažnjavanje za one koji o njima lično nešto kažu iako to nema veze sa izbornim procesom, glasanjem ili kršenjem izbornih pravila.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Ako iko pravi malverzacije, onda to prave članovi CIK-a

"Dakle verbalni delikt po CIK-u jednak je zakonu po Šmitu. Nisam fan Nebojše Vukanovića i Aleksandre Pandurević ali ovo je suludo", napisao je Stevandić na Iksu.

Podijeli:

Tagovi :

CIK BiH

Nenad Stevandić

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Огласило се Министарство финансија: Сутра исплата 54.000.000 КМ

Društvo

Oglasilo se Ministarstvo finansija: Sutra isplata 54.000.000 KM

1 h

0
Влада Српске одржала сједницу, ово су одлуке

Republika Srpska

Vlada Srpske održala sjednicu, ovo su odluke

1 h

0
Блануша: Можда Станивуковић подржи кандидатуру Вукановића

Republika Srpska

Blanuša: Možda Stanivuković podrži kandidaturu Vukanovića

1 h

2
Влада Републике Српске

Republika Srpska

Direktor Republičke uprave za inspekcijske poslove razriješen dužnosti

1 h

0

Više iz rubrike

Влада Српске одржала сједницу, ово су одлуке

Republika Srpska

Vlada Srpske održala sjednicu, ovo su odluke

1 h

0
Блануша: Можда Станивуковић подржи кандидатуру Вукановића

Republika Srpska

Blanuša: Možda Stanivuković podrži kandidaturu Vukanovića

1 h

2
Влада Републике Српске

Republika Srpska

Direktor Republičke uprave za inspekcijske poslove razriješen dužnosti

1 h

0
У једном дану три сједнице: Заказана и 32. посебна у уторак

Republika Srpska

U jednom danu tri sjednice: Zakazana i 32. posebna u utorak

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

52

Jeziva teorija o riječi "ups", upotrebljavao je u posebnim situacijama

14

46

Prenos: Svečana akademija Sretenje 2026

14

44

Prenos: Otvaranje novog Centra za onkologiju i hematologiju u UKC Republike Srpske

14

42

Narod priča: Bračni par Drinić

14

41

Djevojčici amputirana noga nakon nesreće u Sarajevu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner