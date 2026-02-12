Blanuša: Možda Stanivuković podrži kandidaturu Vukanovića

Blanuša, koji je kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske na predstojećim izborima, želi organizovati niz bilateralnih sastanaka sa svakim od lidera kako bi se opozicija konsolidovala i imala po jednog kandidata.

Na pitanje novinarke BN televizije kako će pomiriti Stanivukovića, Vukanovića i Trivićku, Blanuša odgovara:

"Komuniciram sa njima, znam njihova razmišljanja. Koliko god to djeluje da imaju neprihvatljive stavove i mišljenja, ja imam drugačije mišljenje i vjerujem da se to može pomiriti. Šta mislite na ovo da možda gospodin Draško Stanivuković podrži kandidaturu Nebojše Vukanovića za člana Predsjedništva BiH? Postoji mišljenje da tu postoje nepremostive prepreke. Ono što je bitno kada se toliko spominje Stanivuković, on jeste lider Pokreta Sigurna Srpska, ali praktično glavna osnovna stranka je PDP. Ta partija još uvijek ima vrlo jak opozicioni karakter, to opoziciono razmišljanje. Sasvim sigurno ljude koji još uvijek su značajne političke funkcije i vuku značajne poteze unutar PDP-a i Pokreta, s kojima gospodin Stanivuković sigurno razgovara. U tim razgovorima ima sučeljavanja, dogovora, razgovora. Na kraju, mislim da ćemo uspjeti napraviti dogovor i konsenzus. Ako ne uspjemo, ništa nam se dobro ne piše", rekao je Blanuša.

Ishitrena kandidatura

SDS je na stranačkoj Skupštini veoma rano donio odluku da će Branko Blanuša biti njihov predsjednik, ali i kandidat na predstojećim izborima. To je za lidera Pokreta Sigurna Srpska Draška Stanivukovića bila ishitrena kandidatura.

Stanivuković je tada istakao da ga SDS tjera ponovo u "banjalučki scenario" kada on nije imao podršku, već je nastupio sam.

"Moja poruka je da takvim samokandidaturama i samonametanjima i dolaskom na pregovarački sto sa već rješenjem prihvati ili ne, očigledno se opet tjera Draško Stanivuković i Pokret u banjalučki scenario kome se nimalo ne radujem", rekao je on.

On je rekao da je htio da sjednu za sto bez nametanja ičije kandidature i da razgovaraju.

"Mi smatramo da to nije kolegijalno, da to treba da bude plod razgovora. Mi smo prihvatili princip da se zajedno izborimo i da se završi brojanje i provjere. Bili smo odgovorni sve vrijeme", naveo je Stanivuković.

On je dodao da bi možda prihvatili i princip da SDS ima i oba kandidata, ali da je potrebno razgovarati.

"Vidite, imamo i mi u Pokretu glavni odbor, i on može da kaže ovo je naš prijedlog. To za mene nije odgovorno. Ako je to poruka nama, dragi saradnici samo ćemo manje spavati. Kao u Banjaluci što smo obišli svaku kuću, tako ćemo morati širom Republike Srpske. Sad nas opet izoluju. Ako je to usud koji moramo podnijeti, podnijećemo. Za mene to nije odgovorno prema ljudima", rekao je Stanivuković.

Kandidat Vukanović protiv kandidata Stanivukovića

Nebojša Vukanović je jasno i nedvosmisleno istakao želju za kandidaturom za člana Predsjedništva BiH. Prema njegovom mišljenju, Branko Blanuša ispred SDS-a treba da bude kandidat za predsjednika Republike, a on i Stanivuković treba da se bore za kandidaturu za Predsjedništvo BiH.

"PDP je pokojna stranka i nju je sahranio Draško Stanivuković, čovjek koji ima velike ambicije koje nisu u skladu s njegovom moći. On se pokušava nametnuti kao vajni lider opozicije zahvaljujući konekcijama s vlastima u Srbiji. Stanivuković crpi moć i podršku od Vučića i tih struktura“, naveo je Vukanović.

Kada je riječ o ambicijama Stanivukovića da bude predsjednik Republike Srpske, Vukanović smatra da on ne može biti kandidat za ovu poziciju.

"Najveći problem Draška Stanivukovića je njegova nepouzdanost. To je razlog zbog kojeg mi mislimo da on ne može biti kandidat za ove dvije inokosne funkcije“, rekao je Vukanović.

Narodni front teškim riječima o Stanivukoviću

Pomirenje sa Jelenom Trivić je možda i teže nego sa Vukanovićem. Jedan od razloga za napuštanje PDP-a Jelene Trivić upravo je bio Stanivuković koji je i kao gradonačelnik i kao predsjednika partije pod teškim kritikama. Od problema u Banjaluci, do kupovine odbornika, sve su, ali i šire, kritike koje Jelena Trivić upućuje Stanivukoviću.