Oglasio se novi predsjednik Srpske: Ovo nisu bili obični izbori

Izvor:

ATV

08.02.2026

21:10

Komentari:

0
Синиша Каран
Foto: ATV

Siniša Karan oglasio se nakon pobjede na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske i poručio da će biti predsjednik svih građana bez podjela.

"Hvala vam svima pojedinačno. Hvala što ste svi preko mene odbranili naš suverenitet. Suverenitet srpskog naroda da sam odlučuje o sebi", rekao je Karan.

"Mi smo stvaraoci odgovorne politike. Ovo je noć kada počinjemo da radimo još jače da radimo u interesu Republike Srpske i građana", poručio je Karan.

Naglasio je da ovo nisu bili obični izbori.

"Nisu ovo bili obični izbori, bio je plebiscit. Plebiscit kada se borite protiv neprijatelja kao što je onaj nesrećnik Šmit. Ovo je bila odbrana, ne samo institucije nego, Ustava koji nam daje punu ustavnu samostalnost".

Posebno je istakao da su rezultati izbora jasan odgovor srpskog naroda na pokušaj zloupotrebe svih institucija.

"Odluke Srpske će se donositi isključivo u njenim institucijama", jasan je bio novi predsjednik.

