Dodik: Proglašavam pobjedu Siniše Karana, veća nego na prošlim izborima

Izvor:

ATV

08.02.2026

20:57

Komentari:

0
Додик: Проглашавам побједу Синише Каранa, већа него на прошлим изборима
Foto: ATV

Proglašavam pobjedu Siniše Karan koja je veća nego na prošlim izborima, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"Danas je razlika veća nego u novembru. Tada je bilo 9.577, a danas je 10.360", rekao je Dodik.

Pobijedili smo Šmita i međunarodni faktori koji je ovdje posijao nered, pobijedilo smo i sarajevsku čaršiju, rekao je Dodik.

"Ostajem borac za Republiku Srpsku, večeras slavimo, a sutra već krećemo da radimo", rekao je Dodik.

Milorad Dodik

SNSD

Ponovljeni prijevremeni izbori

rezultati ponovljenih izbora

