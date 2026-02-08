Dodik: Proglašavam pobjedu Siniše Karana, veća nego na prošlim izborima

Proglašavam pobjedu Siniše Karan koja je veća nego na prošlim izborima, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"Danas je razlika veća nego u novembru. Tada je bilo 9.577, a danas je 10.360", rekao je Dodik.

Pobijedili smo Šmita i međunarodni faktori koji je ovdje posijao nered, pobijedilo smo i sarajevsku čaršiju, rekao je Dodik.

"Ostajem borac za Republiku Srpsku, večeras slavimo, a sutra već krećemo da radimo", rekao je Dodik.