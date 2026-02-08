Logo
Košarkaši Studenta pobijedili Mladost

Nikola Lučić

08.02.2026

Студент-Младост, кошарка
Foto: ATV

Sigurnu pobjedu ostvarili su košarkaši Studenta u okviru 17. kola Prvenstva BiH protiv ekipe Mladosti iz Mrkonjić Grada rezultatom 90:69.

Jednu od najsigurnijih pobjeda ove sezone ostvarili su izabranici Borisa Jokanovića koji su već u prvoj četvrtini stekli dvocifrenu prednost.

Gosti su najbolji period igre imali u drugoj četvrtini kada su spustili zaostatak na samo šest poena, ali je već početkom treće dionice Student ponovo preuzeo kontrolu i do kraja samo uvećavao prednost.

Još jednu sjajnu utakmicu odigrao je Stefan Milošević koji je sa 33 postignuta poena predvodio svoj tim, a pratio ga je Kristion Kurzo sa 16 poena.

Za ekipu Mladosti po 18 poena postigli su Đorđe Aleksić i Aleksandar Smiljanić.

Nakon ove runde ekipa Studenta ima učinak od osam pobjeda i sedam poraza, dok je Mladost na 4/11.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

