Košarkaši Studenta pobijedili Mladost

Autor:Nikola Lučić
08.02.2026
20:44
Komentari:0
Sigurnu pobjedu ostvarili su košarkaši Studenta u okviru 17. kola Prvenstva BiH protiv ekipe Mladosti iz Mrkonjić Grada rezultatom 90:69.
Jednu od najsigurnijih pobjeda ove sezone ostvarili su izabranici Borisa Jokanovića koji su već u prvoj četvrtini stekli dvocifrenu prednost.
Gosti su najbolji period igre imali u drugoj četvrtini kada su spustili zaostatak na samo šest poena, ali je već početkom treće dionice Student ponovo preuzeo kontrolu i do kraja samo uvećavao prednost.
Još jednu sjajnu utakmicu odigrao je Stefan Milošević koji je sa 33 postignuta poena predvodio svoj tim, a pratio ga je Kristion Kurzo sa 16 poena.
Za ekipu Mladosti po 18 poena postigli su Đorđe Aleksić i Aleksandar Smiljanić.
Nakon ove runde ekipa Studenta ima učinak od osam pobjeda i sedam poraza, dok je Mladost na 4/11.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Košarka
7 h0
Košarka
10 h0
Košarka
12 h0
Košarka
15 h0
Najnovije
Najčitanije
22
58
22
36
22
30
22
09
22
05
Trenutno na programu