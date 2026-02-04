Dodik u SAD prisustvovao košarkaškoj utakmici

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik juče je otputovao u Sjedinjene Američke Države gdje će, kako je ranije najavio, prisustvovati molitvenom doručku.

Dodik je u SAD-u prvo se susreo sa srpskim članom Predsjedništva BiH Željkom Cvijanović, koja je na svom Iks nalogu objavila fotografiju zvaničnika, uz komentar "Tu smo".

Dodik je potom prisustvovao košarkaškoj utakmici Vašington vizardsa i Njujork niksa.

"Pravo je zadovoljstvo pogledati dobar košarkaški meč Vašington vizardsa i Njujork niksa", istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Podsjećamo, molitvenom doručku će prisustvovati i v.d. predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić.

Takođe, u Vašingtonu se nalazi srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović koja je do sada imala više važnih sastanaka.