Dodik u SAD prisustvovao košarkaškoj utakmici

04.02.2026
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik juče je otputovao u Sjedinjene Američke Države gdje će, kako je ranije najavio, prisustvovati molitvenom doručku.
Dodik je u SAD-u prvo se susreo sa srpskim članom Predsjedništva BiH Željkom Cvijanović, koja je na svom Iks nalogu objavila fotografiju zvaničnika, uz komentar "Tu smo".
Tu smo. pic.twitter.com/0nNI946PYN— Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) February 3, 2026
Dodik je potom prisustvovao košarkaškoj utakmici Vašington vizardsa i Njujork niksa.
"Pravo je zadovoljstvo pogledati dobar košarkaški meč Vašington vizardsa i Njujork niksa", istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.
Podsjećamo, molitvenom doručku će prisustvovati i v.d. predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić.
Takođe, u Vašingtonu se nalazi srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović koja je do sada imala više važnih sastanaka.
Pravo je zadovoljstvo pogledati dobar košarkaški meč Vašington vizardsa i Njujork niksa. pic.twitter.com/vsIvul2rq6— Milorad Dodik (@MiloradDodik) February 4, 2026
