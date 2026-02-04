Logo
Large banner

Dodik u SAD prisustvovao košarkaškoj utakmici

Izvor:

ATV

04.02.2026

07:22

Komentari:

41
Додик у САД присуствовао кошаркашкој утакмици
Foto: Printscreen/X/Milorad Dodik

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik juče je otputovao u Sjedinjene Američke Države gdje će, kako je ranije najavio, prisustvovati molitvenom doručku.

Dodik je u SAD-u prvo se susreo sa srpskim članom Predsjedništva BiH Željkom Cvijanović, koja je na svom Iks nalogu objavila fotografiju zvaničnika, uz komentar "Tu smo".

Dodik je potom prisustvovao košarkaškoj utakmici Vašington vizardsa i Njujork niksa.

"Pravo je zadovoljstvo pogledati dobar košarkaški meč Vašington vizardsa i Njujork niksa", istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Podsjećamo, molitvenom doručku će prisustvovati i v.d. predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić.

Takođe, u Vašingtonu se nalazi srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović koja je do sada imala više važnih sastanaka.

Podijeli:

Tagovi:

Milorad Dodik

Željka Cvijanović

SAD

Vašington

Komentari (41)
Large banner

Pročitajte više

Цијене воћа и поврћа на Тржници у Бањалуци: Бијели лук и до 17 КМ

Društvo

Cijene voća i povrća na Tržnici u Banjaluci: Bijeli luk i do 17 KM

3 h

4
horoskop astrologija

Zanimljivosti

Šta nam zvijezde poručuju danas?

3 h

0
Бијела кућа: Виткоф и Кушнер ће учествовати на трилатерали са Русијом и Украјином

Svijet

Bijela kuća: Vitkof i Kušner će učestvovati na trilaterali sa Rusijom i Ukrajinom

3 h

0
Crkva, pravoslavlje, ikone, SPC

Društvo

Vjeruje se da ćete se riješiti svake nevolje ako ovo danas uradite

3 h

0

Više iz rubrike

Радован Пазуревић, власник компаније 'Санино' Дервента

Republika Srpska

Pazurević za ATV: Mislim da ljudi u Savjetu ministara nemaju blage veze kakve su nama posljedice nanesene

11 h

0
Наставак пројекта туристичких ваучера у Републици Српској

Republika Srpska

Nastavak projekta turističkih vaučera u Republici Srpskoj

12 h

0
Цвијановић Додик

Republika Srpska

"Tu smo" - lokacija Vašington

12 h

31

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

45

Učenica osmog razreda zapalila učionicu, djecu tukla čekićem

10

45

Branka iz Bijeljine traži tetku: Rekli da je umrla, kasnije saznali istina

10

43

Beba primljena s temperaturom, ljekari otkrili 500 uboda

10

42

Izgorjela štala i hiljade bala sijena: Vatrogasci uputili hitan apel

10

41

Direktor Fonda detaljno objasnio sve o uvećanju penzija

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner