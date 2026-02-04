Šta nam zvijezde poručuju danas?

Logo
Izvor:

Agencije

04.02.2026

07:17

Komentari:

0
Foto: Unsplash

Donosimo vam dnevni horoskop za srijedu, 2. februar 2026. godine.

Ovan

Dan traži usporavanje i realno sagledavanje obaveza, bez forsiranja drugih. Zauzeti teže stabilnosti i jasnim dogovorima, dok slobodni žele prizemniji i sigurniji kontakt. Zdravlje stabilno.

Bik

Fokus je na finansijama i rješavanju praktičnih obaveza. Zauzeti uživaju u mirnim i toplim rutinama, dok slobodni više razmišljaju nego što djeluju. Moguća blaga napetost vrata i ramena.

Blizanci

Komunikacija je smirenija i lakše se rješavaju nesporazumi. Zauzeti lakše dolaze do razumijevanja, dok slobodni ulaze u razgovor bez velikih očekivanja. Prisutan je slab mentalni umor.

Rak

Tražite stabilnost i držite se provjerenih zadataka. Zauzeti jačaju osjećaj bliskosti kroz male geste, dok slobodni traže emotivnu sigurnost. Osjetljiv vam je stomak, pa pripazite na ishranu.

Lav

Dan je dobar za konsolidaciju i strpljenje. Zauzeti izbjegavaju dramatizovanje i grade stabilnost, dok slobodni ne žele površne kontakte. Energija u blagom porastu.

Djevica

Povoljan dan za organizaciju i završavanje sitnih obaveza. Zauzeti se fokusiraju na svakodnevno funkcionisanje, dok slobodni ne žele neizvjesnost. Probava osjetljivija.

Balansirate između svojih potreba i zahtjeva drugih. Zauzeti traže mir i dogovor, dok slobodni ulaze u priču koja se razvija polako. Zdravlje vam je vrlo dobro, ali prijaće vam relaksacija.

Škorpija

U fokusu su odgovornost i dugoročna sigurnost. Zauzeti jačaju povjerenje konkretnim djelima, dok slobodni izbjegavaju prolazne priče. Moguća je psihička napetost, pa pokušajte da odmorite.

Strijelac

Dan traži prilagođavanje realnim okolnostima i planovima. Zauzeti teže iskrenosti bez pretjerivanja, dok slobodni uživaju u sporijem tempu upoznavanja. Bez većih smetnji.

Jarac

Fokusirani ste na rezultate i dugoročne odluke. Zauzeti traže pouzdanost i sigurnost, dok slobodni ne žele emotivne rizike. Potreban vam je odmor, a prijaće vam i šetnja u prirodi.

Vodolija

Napredujete korak po korak uz više strpljenja. Zauzeti postavljaju jasne granice u odnosu, dok slobodni započinju komunikaciju bez žurbe. Nervna napetost se smanjuje u odnosu na prethodni period.

Ribe

Dan je dobar za povlačenje i završavanje započetog. Zauzeti osjećaju duboko razumijevanje, dok slobodni traže tišinu i emotivni mir. Moguć je pad energije, pa se nemojte plašiti da usporite tempo i odmorite.

