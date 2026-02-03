Nastavak projekta turističkih vaučera u Republici Srpskoj

Projekat turističkih vaučera u Republici Srpskoj planiran je i u ovoj godini, a u budžetu Srpske planirano je ukupno dva miliona konvertibilnih maraka za ove namjene.

U Ministarstvu trgovine i turizma Republike Srpske kažu da će razmotriti mogućnost unaprijeđenja ovog projekta i novih načina plasiranja turističkih vaučera.

Tokom prošle godine je, kako podsjećaju, u dva navrata plasirano 9.330 vaučera za domaće turiste koji su ostavili turističku posjetu u Srpskoj. Nominalni iznos je 100 KM po vaučeru, a isplate pružaocima usluge smještaja se, kako tvrde u Ministarstvu trgovine, obavljaju kontinuirano i u skladu sa dostupnim budžetskim sredstvima.

U projektu je tokom prošle godine učestvovao 61 objekat za smještaj i šest turističkih agencija, a kao i u prethodnim ciklusima, najviše ih je iskorišćeno u banjskim i velnes centrima u Republici Srpskoj, te turističkim centrima Banjaluci, Trebinju i Jahorini.

"Kada je riječ o ostvarenom broju noćenja, statistički pokazatelji upućuju na to da je zahvaljujući upravo ovom projektu broj noćenja domaćih turista značajno povećan", tvrde u Ministarstvu trgovine i turizma.

Tako je u junu 2025. godine ostvareno ukupno 47.546 noćenja, te je došlo do povećanja noćenja od 22,7 odsto u odnosu na isti mjesec godinu prije. U septembru je ostvareno 39.926 noćenja i došlo je do povećanja od 14,7 odsto u odnosu na deveti mjesec 2024.

Kako dodaju, povećanje noćenja u oktobru je iznosilo 22,4 odsto, a u novembru 23,3 odsto.

"Ovi podaci govore da je projekat plasiranja turističkih vaučera uspješno realizovan, te da smo na ovaj način povećali broj dolazaka i noćenja domaćih turista, kao i domaću potrošnju što je i bio krajnji cilj projekta", navode u Ministarstvu.

(GlasSrpske)