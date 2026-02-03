Logo
Brutalna posljednja četvrtina i Zvezdini nebeski skokovi

Izvor:

Tanjug

03.02.2026

22:36

Komentari:

0
Foto: Tanjug

Košarkaši Crvene zvezde ostvarili su novu pobjedu u Evroligi, nadigrali su Hapoel iz Tel Aviva sa 87:75.

Vrlo je bitno istaći da je Zvezda posljednju četvrtinu dobila sa 25:6, te da je u njoj napravila seriju 14-0.

Pamtiće se ovaj duel po brutalnom skoku Zvezde, uhvatili su 47 skokova, čak 20 ofanzivnih!

Zvezda je ovom pobjedom napravila veliki korak ka plej-ofu. Važno je i što je Zvezda sada bolja u međusobnom skoru od Hapoela, ako bude eventualno zatrebalo.

Mora se istaći brutalna partija Džordana Nvore, ali i odlična igra Džareda Batlera, kao i Kodi Miler-Mekintajera. Nvora je završio meč sa 22, a Batler sa 17 poena.

Kodi Miler-Mekintajer je dodao 10, uz devet asistencija i tri skoka.

Kod Hapoela najefikasniji su bili Kris Džons sa 16, odnosno Išmail Vejnrajt sa 15 poena. Vasilije Micić je igrao samo na početku osam minuta i postigao tri poena, tri asistencije i dva skoka.

Zvezda je sada na skoru od 16 pobjeda i 10 poraza i drži sedmu poziciju na tabeli.

U narednom meču protiv Makabija Zvezda će imati novu šansu da ostvari trijumf i dodatno popravi stanje na tabeli.

KK Crvena zvezda

