Ostoja Mijailović se vraća na utakmicu Partizana

Košarkaši Partizana gostovaće u utorak ekipi Makabija iz Tel Aviva, a poslije nekoliko mečeva utakmici će prisustvovati i predsjednik crno-bijelih, Ostoja Mijailović.

Izraelski klub je u saopštenju pred meč sa klubom iz Humske naveo da će prvi čovjek kluba biti gost Makabija, a izraelski tim će prirediti i posebnu ceremoniju u znak zahvalnosti Beogradu i Srbiji za gostoprimstvo u periodu kada je trajao sukob izraelskih trupa u Gazi.

Košarkaši Makabija će nositi i baner na kojem će biti poruka zahvalnosti „"srpskim prijateljima koji su bili uz nas u najtežim trenucima" stoji u saopštenju Makabija.

Mijailović nije bio na utakmici Partizana još od ostavke Željka Obradovića, dakle od kraja novembra i famozne utakmice sa Panatinaokosom koja je ujedno bila i posljednja Obradovićeva na klupi crno-bijelih.

Još ostaje pitanje da li će se Mijailović pojaviti na utakmici koju Partizan u četvrtak igra sa Panatinaikosom, mada su za to šanse veoma male u ovom trenutku.

(Telegraf)