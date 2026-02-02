Logo
Ostoja Mijailović se vraća na utakmicu Partizana

Izvor:

Telegraf

02.02.2026

17:19

Komentari:

0
Остоја Мијаиловић се враћа на утакмицу Партизана

Košarkaši Partizana gostovaće u utorak ekipi Makabija iz Tel Aviva, a poslije nekoliko mečeva utakmici će prisustvovati i predsjednik crno-bijelih, Ostoja Mijailović.

Izraelski klub je u saopštenju pred meč sa klubom iz Humske naveo da će prvi čovjek kluba biti gost Makabija, a izraelski tim će prirediti i posebnu ceremoniju u znak zahvalnosti Beogradu i Srbiji za gostoprimstvo u periodu kada je trajao sukob izraelskih trupa u Gazi.

Košarkaši Makabija će nositi i baner na kojem će biti poruka zahvalnosti „"srpskim prijateljima koji su bili uz nas u najtežim trenucima" stoji u saopštenju Makabija.

Mijailović nije bio na utakmici Partizana još od ostavke Željka Obradovića, dakle od kraja novembra i famozne utakmice sa Panatinaokosom koja je ujedno bila i posljednja Obradovićeva na klupi crno-bijelih.

Još ostaje pitanje da li će se Mijailović pojaviti na utakmici koju Partizan u četvrtak igra sa Panatinaikosom, mada su za to šanse veoma male u ovom trenutku.

(Telegraf)

Ostoja Mijailović

KK Partizan

