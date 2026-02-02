Jokića tukli tokom cijele utakmice - VIDEO

Srpski košarkaš Nikola Jokić igrao je sinoć i drugu "povratničku" utakmicu za Denver, ali zbog povrede koja je i dalje aktuelna imao je ograničen broj minuta.

Tako je nešto manje od pola sata bilo nedovoljno da Jokić povede Denver do pobjede protiv aktuelnog NBA šampiona Oklahome. Tanderi su na gostovanju slavili 121:111.

Očekivano, Jokić nije imao potreban ritam, a na sve to protivnički igrači - baš kako smo i navikli od Oklahome kojoj je izgleda sve dopušteno - tukli su Somborca cijeli meč i rijetko kada su dobijali faulove za to.

Nikola Jokić je na kraju meč završio sa 16 poena (6/9 iz igre), sedam skokova i osam asistencija, dok je imao i čak šest izgubljenih lopti. Kada se uzme u obzir da je van takmičarskog ritma i da su sudije uglavnom propuštale da sviraju faulove na njemu, onda to i nije tako veliko iznenađenje.

Denver je na ovom meču predvodio Pejton Votson sa 29 poena, Jonas Valančijunas je imao 13, a debitant na Ol-staru Džamal Marej dodao je 12 poena i 12 asistencija.

Inače i ovaj meč za Nagetse propustili su Kristijan Braun, Aron Gordon i Kem Džonson i može se reći da Nagetsi baš dugo nisu igrali u najjačem sastavu, tako da su se i uloge tokom sezone opasno promijenile.

Što se tiče Tandera, blistao je Šej Gildžes-Aleksander sa 34 poena, 13 asistencija i pet skokova, Kejson Volas dodao je 27 poena, a Čet Holmgren još 14.

NBA rezultati 2. februar:

Boston - Milvoki 107:79

Detroit - Bruklin 130:77

Majami - Čikago 134:91

Toronto - Juta 107:100

Vašington - Sakramento 116:112

Njujork - L.A. Lejkers 112:100

Finiks - L.A. Klipers 93:117

Portland - Klivlend 111:130

San Antonio - Orlando 112:103

Denver - Oklahoma 111:121