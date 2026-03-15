Alarmantno upozorenje: Ovo je sada možda i važnije od nafte

Globalna prehrambena bezbjednost nalazi se u ozbiljnom riziku zbog blokade Hormuškog moreuza, kroz koji mnoga đubriva ne mogu stići do potrošača.

Zbog toga stiže alarmantno upozorenje jer je nedostatak ovog proizvoda važan problem jednako kao i nafta.

Stručnjaci upozoravaju da je situacija posebno kritična u trenutku kada poljoprivrednici širom sjeverne hemisfere pripremaju proljetnu sjetvu.

Scena Pjesma posvećena poginulom bratu Darka Lazića slama srce

Iran, Saudijska Arabija, Katar, Ujedinjeni Arapski Emirati i Bahrein zajedno izvoze više od jedne trećine svjetske uree i četvrtinu globalnog amonijaka, ključnih sastojaka đubriva koji učestvuju u proizvodnji otprilike polovine hrane na svijetu.

Samo Iran proizvodi oko 10 odsto globalne ponude uree.

Potraga za alternativama

S obzirom na blokadu, svijet sada traži alternativne dobavljače. Kina se čini kao najlogičnija opcija, ali prošle godine ograničila je izvoz đubriva kako bi zaštitila domaće poljoprivrednike.

Osim toga, Kina trenutno ne može proizvoditi ni uobičajene količine, jer veliki dio potrebnog sumpora dolazi iz zemalja zapadno od Hormuškog moreuza.

Društvo Šta je zapravo taj čuveni barel nafte

Posljedice su već vidljive na tržištima. Referentna cijena uree u Egiptu skočila je sa 485 na 665 dolara po toni u samo sedam dana, što predstavlja rast od 37 odsto.

"Vrijeme za djelovanje ne može biti gore"

Stručnjaci upozoravaju da veće cijene đubriva mogu dovesti do smanjenja kupovine od strane poljoprivrednika, manjih prinosa i, kao posljedice, poskupljenja hrane za potrošače.

Ekonomija Za 18 mjeseci ulazimo u Banjaluku: SAD podržale projekat od milijardu KM

U kriznim vremenima, stručnjaci pozivaju na brzu reakciju kako bi se spriječio globalni šok u proizvodnji hrane, jer "vrijeme za djelovanje ne može biti gore", piše Dojče vele".