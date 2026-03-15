Napadnuta američka vojna baza u Bagdadu

Vojna baza u kompleksu aerodroma u Bagdadu, u kojem se nalazi i američki diplomatski objekat, napadnuta je sa nekoliko raketa i dronova, rekla su tri izvora nadležna za bezbjednost.

- Devet napada dronovima i raketama izvršeno je na vojnu bazu "Viktori" na aerodromu - rekao je izvor agenciji AFP, čiji je novinar javio da je čuo eksplozije u glavnom gradu Iraka.

Drugi izvor je rekao da su oborena najmanje tri drona.

U ovom trenutku je nejasno da li je vojna baza direktno pogođena.