Srpskoj pjevačici otkazala strana tijela

Pjevačica Dunja Ilić otkrila je putem svog Instagram profila da joj je otkazala lijeva strana tijela, kao i da je zbog stresa grizla sebe i odgrizla nokat.

Tom prilikom je zabrinula pratioce na društvenim mrežama nakon što je otkrila da prolazi kroz veoma težak period, jer se usred selidbe iz jednog stana u drugi ozbiljno razboljela.

Slika svojom krvlju

Naime, Dunja, koja je ranije pričala da slika svojom krvlju, oglasila se i ispričala da se trenutno osjeća veoma loše, navodeći niz simptoma koji su je dodatno uznemirili, piše "Kurir".

Gradovi i opštine Veliki požar u Trnovu, vatrogasce čeka besana noć

"Dakle, mnogo sam bolesna i moram prvo da se izliječim, pa tek onda da se preselim iz stana u stan. Mislila sam da me boli zub, ali sam se sjetila da nemam živac u tom zubu", rekla je i dodala:

"Počelo je da mi zuji u ušima, krenule su suze, zapušio mi se nos i počelo je da me boli grlo. Nije mi u redu cijela lijeva strana, a onda sam od muke pojela nokat".