Ovako je Đanijeva supruga saznala da ima tumor: Operacija je bila jedino rješenje

Supruga folk pjevača Radiše Trajkovića Đanija, Slađana Trajković u skladnom je braku sa pjevačem decenijama i važi za jednu od najpozitivnijih dama sa estrade.

Ipak, mnogi ne znaju da je supruga poznatog pjevača prošla kroz pravi pakao zbog zdravstvenih problema.

Naime, Slađa je ranije prošla kroz tešku operaciju pošto joj je dijagnostikovan zloćudni tumor na bubregu.

U emotivnoj ispovijesti za medije, otkrila je kako je saznala za bolest, kako se nosila sa stresom i kako izgleda oporavak nakon rizične operacije.

- Za bolest sam saznala sasvim slučajno. Otišla sam da snimim pluća, jer sam pušač, ako i zbog korone.

- Na tom snimku su se vidjele neke ciste na jetri i pankreasu, pa su me uputili na preglede cijelog abdomena. Otišla sam kod endokrinologa da mi pregledaju cijeli abdomen. Na magnetnoj rezonanci vidio se tumor na bubregu.

- Na detaljnom kontrolnom pregledu vidjelo se da ima promjena i da tumor raste, odmah su znali da je u pitanju zloćudni tumor i operacija je bila jedino rješenje - rekla je Slađa ranije za Pink.

Uslijedio je momenat podjednako težak, kao i samo saznanje da boluje od opake bolesti.

- Bilo je jako stresno, ali šta ćemo... Samo pozitivno! Grozno mi je bilo kad sam morala da saopštim djeci i Đaniju. Đani je veliki emotivac i za druge, a tek za mene... Ali, tu ne možete da promijenite sekiracijom ništa. Samo da se naoružate pozitivnom stavom i energijom.