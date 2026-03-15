Logo
Large banner

Ovako je Đanijeva supruga saznala da ima tumor: Operacija je bila jedino rješenje

Autor:

ATV

15.03.2026

18:07

Komentari:

0
Supruga folk pjevača Radiše Trajkovića Đanija, Slađana Trajković u skladnom je braku sa pjevačem decenijama i važi za jednu od najpozitivnijih dama sa estrade.

Ipak, mnogi ne znaju da je supruga poznatog pjevača prošla kroz pravi pakao zbog zdravstvenih problema.

glas uho govor sluh pixabaz

Naime, Slađa je ranije prošla kroz tešku operaciju pošto joj je dijagnostikovan zloćudni tumor na bubregu.

U emotivnoj ispovijesti za medije, otkrila je kako je saznala za bolest, kako se nosila sa stresom i kako izgleda oporavak nakon rizične operacije.

- Za bolest sam saznala sasvim slučajno. Otišla sam da snimim pluća, jer sam pušač, ako i zbog korone.

- Na tom snimku su se vidjele neke ciste na jetri i pankreasu, pa su me uputili na preglede cijelog abdomena. Otišla sam kod endokrinologa da mi pregledaju cijeli abdomen. Na magnetnoj rezonanci vidio se tumor na bubregu.

- Na detaljnom kontrolnom pregledu vidjelo se da ima promjena i da tumor raste, odmah su znali da je u pitanju zloćudni tumor i operacija je bila jedino rješenje - rekla je Slađa ranije za Pink.

Uslijedio je momenat podjednako težak, kao i samo saznanje da boluje od opake bolesti.

- Bilo je jako stresno, ali šta ćemo... Samo pozitivno! Grozno mi je bilo kad sam morala da saopštim djeci i Đaniju. Đani je veliki emotivac i za druge, a tek za mene... Ali, tu ne možete da promijenite sekiracijom ništa. Samo da se naoružate pozitivnom stavom i energijom.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Radiša Trajković Đani

Pjevač

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

38

18

33

18

19

18

17

18

14

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner