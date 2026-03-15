Zabranjeno pileće meso iz BiH zbog bolesti u Karanovcu

ATV

15.03.2026

17:35

Izvoz pilećeg mesa iz BiH u EU privremeno je obustavljen prije nekoliko dana, zbog pojave ptičjeg gripa na farmi u Petrovu.

Velibor Popović, predsjedavajući Koordinacionog odbora peradara BiH naveo je da je 26. februara zabranjen izvoz piletine u zemlje Evropske unije.

"Proizvođačima piletine će velika količina mesa ostati u BiH. Već do sada je hiljadu i po tona ostalo, tako da su proizvođači veoma pogođeni ovom odlukom", istakao je Popović, gostujući u Jutarnjem programu RTRS-a.

Dodao je da se generalno najviše mesa izvozi u Hrvatsku.

"Trenutno se snalazimo svako na svoj način, nije zatvorena granica sa Srbijom, a to nam mnogo znači. Svježe meso ostaje na našem tržištu, a dio zamrzavamo koje ćemo onda izvoziti", naveo je Popović.

Napomenuo je da je zbog ovih mjera višemilionska šteta u peradarstvu.

"Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske obećalo nam je pomoć, mi smo im zahvalni na podršci", istakao je Popović.

Trenutno je na snazi i zabrana izvoza svježeg pilećeg mesa prema zemljama EU, koja bi u najboljem slučaju mogla potrajati 30 dana.

"U prvoj polovini aprila nadam se da ćemo sa EU ovaj problem riješiti", poručio je Popović.

Farma živine u naselju Karanovac, opština Petrovo, postala je žarište ptičjeg gripa, potvrđeno je iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Odmah su, u saradnji sa lokalnim kriznim centrom, Republičkom upravom za inspekcijske poslove i veterinarskim organizacijama, provedene sve propisane mjere za suzbijanje i kontrolu bolesti.

