Bankrot za bankrotom, sve više firmi prinuđeno da stavi ključ u bravu

Broj bankrota kompanija u Njemačkoj porastao je za 10,3 odsto u 2025. godini, nakon što su sudovi registrovali ukupno 24.064 zahteva za pokretanje stečajnog postupka, saopštio je danas Statistički zavod Njemačke (Destatis).

Na taj način je nastavljen rast broja bankrota u Njemačkoj koji je već bio snažan prethodnih godina, dodaje se u izvještaju.

U 2024. godini broj zahtijeva za stečajni postupak povećan je za 22,4 odsto u odnosu na godinu ranije, dok je 2023. zabilježen rast od 22,1 odsto.

Prema podacima Destatisa, broj bankrota kompanija u 2025. bio je najviši od 2014. godine, kada je registrovano 24.085 slučajeva.

Ukupna potraživanja poverilaca iz bankrota prijavljenih tokom 2025. iznosila su oko 47,9 milijardi evra, manje nego godinu ranije kada su iznosila oko 58,1 milijardu evra.

Pad potraživanja, uprkos većem broju bankrota, objašnjava se činjenicom da je u 2024. bilo više velikih kompanija koje su otišle u stečaj.

Broj takozvanih velikih bankrota, kod kojih potraživanja prelaze 25 miliona evra, smanjen je za 15,6 odsto ili za 49 slučajeva u odnosu na 2024. godinu.

Posmatrano po sektorima, najveća učestalost bankrota zabilježena je u oblasti transporta i skladištenja, gdje su registrovana 133 slučaja na 10.000 kompanija.

Slijede ugostiteljstvo sa 108 slučajeva na 10.000 firmi, kao i građevinarstvo sa 104 slučaja bankrota, dodaje se u izvještaju.

Samo u decembru 2025. sudovi su zabilježili 2.037 zahteva za bankrot kompanija, što je 13,odsto više nego u istom mjesecu godinu ranije.

Potraživanja povjerilaca u tim slučajevima iznosila su oko 3,6 milijardi evra.

Porastao je i broj ličnih bankrota, navodi se na veb stranici Destatisa.

U 2025. je registrovano je 77.219 slučajeva bankrota potrošača, što je povećanje od 8,4 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

U decembru je zabilježeno 6.278 takvih slučajeva, odnosno 12,3 odsto više nego godinu ranije.