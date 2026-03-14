Bankrot za bankrotom, sve više firmi prinuđeno da stavi ključ u bravu

Tanjug

14.03.2026

13:15

Foto: Bich Tran/Pexels

Broj bankrota kompanija u Njemačkoj porastao je za 10,3 odsto u 2025. godini, nakon što su sudovi registrovali ukupno 24.064 zahteva za pokretanje stečajnog postupka, saopštio je danas Statistički zavod Njemačke (Destatis).

Na taj način je nastavljen rast broja bankrota u Njemačkoj koji je već bio snažan prethodnih godina, dodaje se u izvještaju.

U 2024. godini broj zahtijeva za stečajni postupak povećan je za 22,4 odsto u odnosu na godinu ranije, dok je 2023. zabilježen rast od 22,1 odsto.

Prema podacima Destatisa, broj bankrota kompanija u 2025. bio je najviši od 2014. godine, kada je registrovano 24.085 slučajeva.

Ukupna potraživanja poverilaca iz bankrota prijavljenih tokom 2025. iznosila su oko 47,9 milijardi evra, manje nego godinu ranije kada su iznosila oko 58,1 milijardu evra.

Pad potraživanja, uprkos većem broju bankrota, objašnjava se činjenicom da je u 2024. bilo više velikih kompanija koje su otišle u stečaj.

Broj takozvanih velikih bankrota, kod kojih potraživanja prelaze 25 miliona evra, smanjen je za 15,6 odsto ili za 49 slučajeva u odnosu na 2024. godinu.

Posmatrano po sektorima, najveća učestalost bankrota zabilježena je u oblasti transporta i skladištenja, gdje su registrovana 133 slučaja na 10.000 kompanija.

Region

Bez lične karte nema ni pića: Kazne do 40.000 evra za prodaju alkohola

Slijede ugostiteljstvo sa 108 slučajeva na 10.000 firmi, kao i građevinarstvo sa 104 slučaja bankrota, dodaje se u izvještaju.

Samo u decembru 2025. sudovi su zabilježili 2.037 zahteva za bankrot kompanija, što je 13,odsto više nego u istom mjesecu godinu ranije.

Potraživanja povjerilaca u tim slučajevima iznosila su oko 3,6 milijardi evra.

Porastao je i broj ličnih bankrota, navodi se na veb stranici Destatisa.

U 2025. je registrovano je 77.219 slučajeva bankrota potrošača, što je povećanje od 8,4 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

U decembru je zabilježeno 6.278 takvih slučajeva, odnosno 12,3 odsto više nego godinu ranije.

Pročitajte više

Без личне карте нема ни пића: Казне до 40.000 евра за продају алкохола

Region

Bez lične karte nema ni pića: Kazne do 40.000 evra za prodaju alkohola

2 h

0
Сарајево протест

Gradovi i opštine

Protest u Sarajevu, građani traže odgovornost vlasti zbog tramvajske nesreće

2 h

0
Уз помоћ ових трикова сребрни накит ће сијати као нов

Savjeti

Uz pomoć ovih trikova srebrni nakit će sijati kao nov

2 h

0
Слаб тренд на глобалном тржишту: Пале цијене злата

Ekonomija

Slab trend na globalnom tržištu: Pale cijene zlata

2 h

0

Više iz rubrike

Слаб тренд на глобалном тржишту: Пале цијене злата

Ekonomija

Slab trend na globalnom tržištu: Pale cijene zlata

2 h

0
Гориво

Ekonomija

Dok cijene u svijetu divljaju, evo koliko košta gorivo u Rusiji

17 h

0
ХЕ Дабар

Ekonomija

Izgradnja HE "Dabar" u završnoj fazi i ova godina je ključna

20 h

0
Цијене горива између Бањалуке и Лакташа различите - ево гдје је најјефтиније

Ekonomija

Cijene goriva između Banjaluke i Laktaša različite - evo gdje je najjeftinije

1 d

1

15

20

Stručnjaci upozoravaju: Ne otvarajte prozore između 8 i 10 ujutro

15

10

Pronađene dvije laboratorije za uzgoj marihuane, uhapšena žena

15

01

Koliko puta se zaljubimo tokom života?

15

00

Poruka iz Irana: Ukrajina legitimna meta

14

54

Kakvo nas vrijeme očekuje sutra

