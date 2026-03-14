Uz pomoć ovih trikova srebrni nakit će sijati kao nov

Srebrni nakit vremenom potamni, naročito ako ima dodir s vlagom. Kako da srebrni nakit očistite da ponovo zablista kao nov? Ovo su cake.

Sav nakit će s vremenom izgubiti svoj sjaj i potamniti, posebno ako se čuva na vlažnom mjestu ili je pak izložen dodiru s hidratantnim kremama, hlorom, lakom za kosu i slično. Kako da srebrni nakit ponovo zablista?

Budući da je tamnjenje nakita manje više neizbježno, važno je znati kako ga očistiti. Donosimo pet brzih i jednostavnih načina kako da srebrni nakit očistite, da ne bi morali da ga nosite profesionalcima.

Pasta od sode bikarbone

Sve što treba da uradite je da pomiješate četiri kašike sode bikarbone s dvije kašike mlake vode u gustu pastu. Zatim pastu nanesite vlažnom krpom na potamnjela područja i ostavite da odstoji oko dva do tri minuta pa istrljajte vlažnom krpom i osušite. Pokušajte da nakit ne trljate prejako kako mu ne biste izgrebali površinu.

Neabrazivna pasta za zube

Pasta za zube efikasno je sredstvo za čišćenje srebrnog nakita, ali ključno je da ne koristite abrazivnu pastu ili onu koja sadrži jedinjenja protiv kamenca ili za izbeljivanje. Malu količinu paste istisnite na mekanu krpicu ili maramicu i kružnim pokretima istrljajte potamnjela područja. Ostavite da odstoji otprilike pet minuta prije nego što pastu isperete pod vodom.

Kečap

Istisnite nekoliko kapi kečapa na krpu i istrljate njome potamnila područja. Za bolje rezultate se savjetuje da ga ostavite na predmetu 15 – ak minuta prije nego isperete mlakom vodom.

Aluminijumska folija

Napunite posudu vrućom vodom, dodajte kašiku soli i miješajte dok se ne otopi. Zatim dodajte nekoliko traka aluminijske folije u posudu zajedno sa nakitom i ostavite ga da odstoji nekoliko minuta. Na kraju, izvadite nakit i isperite ga vodom. Možda ćete morati da ponovite postupak nekoliko puta za bolje rezultate.

Amonijak i voda

Ova se metoda ne preporučuje za starinski srebrni nakit, ali je dobra za novije srebro. Pripremite rastvor s jednim delom deo čistog amonijaka i dva dijela tople vode. Pomešajte i stavite nakit u njega na 10-ak minuta. Nakon toga ga prebrišite mekom, pamučnom krpom, prenosi Express.uk.