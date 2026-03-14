Tramp smijenio Grenela

14.03.2026

12:12

Ричард Гренел
Foto: Tanjug/AP

Ričard Grenel, blizak saradnik američkog predsjednika Donalda Trampa, napušta poziciju direktora Centra Džon F. Kenedi nakon više od godinu dana na čelu ove respektabilne kulturne institucije.

Tokom njegovog mandata centar je bio u središtu brojnih kontroverzi, uključujući odlazak zaposlenih, otkazivanje nastupa umjetnika i nagli pad prodaje ulaznica.

Promjenu na čelu centra potvrdio je sam Tramp, koji je na društvenoj mreži "Truth Social" objavio da bi Grenela, uz odobrenje odbora direktora, mogao naslijediti Mat Flok, potpredsjednik odgovoran za upravljanje objektima.

U istoj objavi, Tramp je predstavio rendere planirane rekonstrukcije kompleksa, čija bi realizacija trebala početi u julu i trajati dvije godine, navodi "Washington Post".

- Grenel je izvrsno koordinirao različite dijelove centra tokom prelaznog perioda i želim mu se zahvaliti na izvanrednom radu - poručio je Tramp.

Grenel, koji je ranije obavljao funkcije američkog ambasadora u Njemačkoj i vršioca dužnosti direktora Nacionalne obavještajne službe, imenovan je za direktora centra nakon povratka Trampa u Bijelu kuću, kada je provedena široka kadrovska reorganizacija u upravi institucije.

U februaru 2025. godine došlo je do zamjene većine članova upravnog odbora, a Tramp je preuzeo poziciju predsjednika odbora.

