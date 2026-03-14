Monstruozna prevara: Tvrdila da ima rak i da joj je kćerka preminula, pa uzimala pare

Žena koja se bavila „ljubavnim prevarama“ osuđena je na zatvorsku kaznu jer je prevarila usamljene muškarce za ukupno 8.000 funti nakon što ih je upoznala na Fejsbuku — uključujući i jednog koji joj je dao svojih posljednjih 1,07 funti.

Leoni Robson (35) iz Grejt Jarmuta u Norfoku, ciljala je devet žrtava u periodu od samo 14 mjeseci, između marta 2024. i maja prošle godine. Od ovih muškaraca iznudila je ukupno 8.176 funti; jedan joj je dao 3.000 funti, drugi je bio primoran da isprazni svoj račun, dok je od trećeg tražila novac samo 14 minuta nakon što su se upoznali.

Ova majka šestoro djece lagala je svoje žrtve kako bi ih ubijedila da joj pozajme gotovinu, govoreći im da boluje od raka ili da joj je ćerka izvršila samoubistvo. Čim bi novac legao na njen račun, blokirala bi ih čim bi počeli da postavljaju pitanja. Na sudu se čulo da ništa od tog novca do danas nije vraćeno.

Prevarantkinja je u vrijeme izvršenja djela bila na uslovnoj slobodi nakon odsluženja druge zatvorske kazne zbog prevare. Ona iza sebe ima 33 prethodne presude za 87 krivičnih djela, uključujući 31 raniju prevaru. Otkrivena je kada je negovatelj jednog od muškaraca prijavio sumnju da on šalje novac nekome koga je upoznao na internetu, što je dovelo policiju do ostalih žrtava.

Robson, iz ulice Dikens Roud, priznala je pet prevara i zatražila da se u obzir uzmu još dvije počinjene prošlog ljeta. Na sudu u Noriču osuđena je na dvije godine i devet nedjelja zatvora, a dok je slušala presudu, plakala je na optuženičkoj klupi.

Tužilac Simon Gladvell izjavio je da je koristila niz laži kako bi obmanula muškarce. Tvrdila je da bježi od porodičnog nasilja, lagala je da ide na hemoterapiju, govorila je da joj treba novac za rođendanske poklone za djecu, hranu, gorivo i račune, a čak je lažno tvrdila da je i sama bila žrtva prevare.

Robson bi žrtve upoznavala na Fejsbukovoj stranici za upoznavanje, a zatim bi razgovor selila na Vocap, gdje bi počela da traži novac. Prvo bi tražila male sume od 10 do 20 funti, da bi kasnije zahtijevali veće iznose, uz stalne izgovore zašto ne može da ih vrati.

Sudija Alice Robinson joj je poručila da je žrtve birala planski.

„Servirali ste im laži o svom privatnom životu kako biste stekli njihovo saosjećanje i povjerenje i naveli ih da se odreknu novca.“ Sudija je naglasila da su njeni postupci, koji su zahtijevali „značajno planiranje“, ostavili teške posljedice na žrtve, posebno izdvojivši muškarca kojeg je „nemilosrdno progonila dok joj nije dao i posljednjih 1,07 funti sa računa“.

Žrtve su u svojim izjavama opisale emocionalni slom:

„Mislio sam da sam konačno pronašao ljubav, a sada mi je teško da prihvatim da je sve bila laž. Želim nekoga sa kim bih podijelio život, ali ne mogu ponovo da se otvorim za ovoliki bol.“

„Gubitak novca je grozan, ali najviše boli potvrda da nikome nisam potreban osim ako ne može da me iskoristi. Kako ponovo da vjerujem ljudima?“

Treća žrtva je postao „pustinjak“ od sramote.

„Povukao sam se sa sajtova za upoznavanje. Ovo je jako teško za nekoga mojih godina ko se bori sa usamljenošću. Plašim se da ću ostati sam, ali osjećam da je to možda bolja opcija", prenosi Telegraf.

Branilac Martin Ajvori rekao je da njegova klijentkinja žali zbog onoga što je uradila i da je ranije bila zavisna od heroina i kokaina. Iako je priznala da je bila „zla“, negirala je da je birala ljude zato što su bili ranjivi, tvrdeći da su motivi bili „finansijski problemi“.

Policija je nakon suđenja apelovala na sve koji sumnjaju da su žrtve „ljubavnih prevara“ da se ne stide i da prijave slučaj, uz savjet: „Nikada ne šaljite novac i ne dijelite bankovne podatke sa nekim koga ste upoznali isključivo putem interneta, bez obzira na to koliko njihova priča djeluje ubjedljivo.“