Peskov: Svijetu potrebna ruska nafta

Globalnim tržištima je očajnički potrebna ruska nafta usljed aktuelne krize na Bliskom istoku, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Situacija je sasvim jasna. Međunarodna energetska infrastruktura ne može sebi da priušti gubitak velikih količina ruske nafte. Ruska nafta je neophodna", rekao je Peskov agenciji TASS.

SAD su ranije ukinule sankcije na prodaju nafte i naftnih derivata iz Rusije koji su utovareni na brodove prije 12. marta.

Vašington je napomenuo da bi period izuzeća mogao da bude produžen.