Logo
Large banner

Peskov: Svijetu potrebna ruska nafta

Izvor:

Agencije

14.03.2026

09:49

Komentari:

0
портпарол Кремља Дмитриј Песков
Foto: Tanjug/AP

Globalnim tržištima je očajnički potrebna ruska nafta usljed aktuelne krize na Bliskom istoku, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Situacija je sasvim jasna. Međunarodna energetska infrastruktura ne može sebi da priušti gubitak velikih količina ruske nafte. Ruska nafta je neophodna", rekao je Peskov agenciji TASS.

Учионица

Svijet

Tinejdžer (15) optužen za pokušaj ubistva u srednjoj školi

SAD su ranije ukinule sankcije na prodaju nafte i naftnih derivata iz Rusije koji su utovareni na brodove prije 12. marta.

Vašington je napomenuo da bi period izuzeća mogao da bude produžen.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner