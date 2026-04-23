Najbolji lijek za mamurluk: Ovo izbjegavajte dan nakon pijanke

Mamurluk nakon burne noći čest je problem, a stručnjaci ističu da ne postoji "čudesni lijek", već kombinacija nekoliko provjerenih metoda za ublažavanje simptoma.

Najvažniji korak je rehidracija, jer alkohol dovodi do dehidracije organizma, pa se preporučuje unos vode, elektrolita ili napitaka bogatih mineralima.

Svijet Ovo je majka koja je bacila kćerku mariju sa terase, pa s drugo dvoje djece skočila u smrt

Lagan doručak, poput jaja, voća ili supe, može pomoći u stabilizaciji šećera u krvi i vraćanju energije.

Takođe, odmor i san imaju ključnu ulogu u oporavku, dok blaga fizička aktivnost poput šetnje može ubrzati cirkulaciju i smanjiti osjećaj težine.

Stručnjaci savjetuju izbjegavanje dodatnog alkohola kao “lijeka”, jer to može samo usporiti oporavak.

Scena Ovako izgleda Zorica Brunclik nakon operacije: ''Razredna se uskoro vraća''

Prevencija ostaje najefikasnija mjera, uključujući umjereno konzumiranje alkohola i unos vode tokom večeri.