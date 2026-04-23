Maloljetnik (13) poslao lažnu dojavu o bombi u osnovnoj školi

Kako je saopšteno, shodno najavljenim planskim aktivnostima, službenici kotorske policije, danas su u periodu od 06.30 do osam časova vršili pregled prostorija Osnovne škole Nikola Đurković koja se nalazi u Radanovićima, zajedno sa područnim odjeljenjem u Lastvi grbaljskoj.

"Tokom ovih pregleda nije uočeno ništa sto bi moglo biti predmet daljeg postupanja policije, te je nastava u školi započela bez odlaganja. Nakon toga, u 08.35 časova, dežurna služba Odjeljenja bezbjednosti Kotor upoznata je od strane OKC - 112 da je na njihov broj telefona upućen poziv u kojem im je od strane nepoznatog lica mlađe dobi saopšteno da je u Osnovnoj školi Nikola Đurković u Radanovićima postavljena eksplozivna naprava. Na lice mjesta su odmah upućeni policijski službenici koji su preduzeli aktivnosti iz svoje nadležnosti i utvrdili da je dojava bila lažna", navode iz policije.

Međutim, ubrzo su otkrili ko stoji iza dojave.

"Sa događajem je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru koji se izjasnio da je riječ o krivičnom djelu lažno prijavljivanje. Preduzimajući dalje intenzivne mjere i radnje na rasvjetljavanju ovoga događaja službenici kotorske policije u saradnji sa službenicima Odjeljenja za elektronske sisteme policije su u izuzetno kratkom roku identifikovali lice koje je uputilo sporni poziv i lažno prijavilo da je u pomenutoj školi postavljena eksplozivna naprava. Utvrđeno je da je korisnik broja telefona maloljetno lice staro 14 godina koji je telefon i broj na raspolaganje stavio drugom maloljetnom licu starom 13 godina, koje je uputilo predmetni poziv", piše u policijskom saopštenju.

Kako se ukazuje, sa svim je povratno upoznat postupajući tužilac te je konstatovano da je izvršilac krivično neodgovoran, imajući u vidu njegove godine starosti.

"Protiv zakonskog staratelja ovog maloljetnika biće pokrenut prekršajni postupak shodno Zakonu o zaštiti od nasilja u porodici zbog zanemarivanja u podizanju i vaspitanju. Takođe, sa svim navedenim upoznati su radnici Centra za socijalni rad u Kotoru. Službenici Uprave policije nastavljaju gore pomenute planske aktivnosti na sprečavanju ovakvih događaja, ali i intenzivne mjere i radnje na rasvjetljavanju slučajeva lažnih prijava o postavljanju eksplozivnih naprava", navode u MUP.

(Telegraf.rs)