Izraelski ministar: Mete su označene, spremni smo da vratimo Iran u mračno doba!

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac izjavio je danas da je izraelska vojska spremna da ponovo pokrene rat protiv Irana i da je Izrael spreman da "vrati Iran u mračno doba".

"Mete su označene", kazao je on, prenosi Si-En-En.

Dodao je da Izrael "čeka zeleno svetlo" od Sjedinjenih Američkih Država da nastavi rat i "završi eliminaciju dinastije Hamnej i vrati Iran u mračno doba".

"Ovog puta, napad će biti drugačiji i smrtonosan i dodaće razorne udarce na najbolnijim mestima, nakon ogromnih udaraca koje iranski teroristički režim već pretrpeo, udarce koji će potresti i srušiti njegove temelje", rekao je Kac.