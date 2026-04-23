Širom Evrope se uvodi novo i jeftinije gorivo?

23.04.2026 19:13

Особа пуни резервоар свог возила на бензинској пумпи у Бафало Гроуву, Илиноис, у четвртак, 2. априла 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Nam Y. Huh

Evropska komisija priprema revoluciju na benzinskim pumpama širom Evropske unije. EK pod vodstvom Ursule fon der Lajen razmatra uvođenje jeftinijeg goriva E20 u borbi protiv energetske krize izazvane ratom na Bliskom istoku, objavio je danas ekskluzivno njemački Bild.de.

Riječ je o gorivu koje sadrži 20 posto bioetanola. Preduslov za njegovo plasiranje na evropsko tržište je izmjena Direktive EU o kvalitetu goriva.

Tri zastupnika njemačke demohrišćanske unije CDU u Evropskom parlamentu, stručnjaci za energetiku, klimu i saobraćaj, primili su pismo predsjednice Komisije u koje je Bild imao uvid.

Fon der Lajen piše zastupnicima u Evropskom parlamentu Peteru Lieseu (60), Jensu Giesekeu (54) i Norbertu Linsu (48), koji se dugo zalažu za E20:

"Prema važećim propisima, maksimalni dozvoljeni sadržaj etanola u benzinu je 10 posto (E10). Komisija potvrđuje ulogu koju mješavine biogoriva s većim udjelom mogu imati u dekarbonizaciji postojećih voznih parkova. Kao dio revizije okvira politike goriva, Komisija će razmotriti odobravanje viših nivoa etanola (E20), uzimajući u obzir posebno sva potencijalna pitanja vezana za prikladnost postojećih motora vozila za ovo gorivo i potrebu podsticanja ulaganja u napredna biogoriva."

Ovo je zaokret i sada bi se jeftinije gorivo moglo uvesti širom Evrope, piše Bild. Unutar grupe Evropske pučke stranke (EPP) ovo se slavi kao proboj.

Stručnjak za klimatsku politiku Peter Liese rekao je za Bild: "Biogoriva su ključ za smanjenje troškova goriva. To se dešava odmah i bez nove infrastrukture."

"Održiva biogoriva su nezamjenjiv alat za brzu i društveno odgovornu dekarbonizaciju saobraćajnog sektora. Za automobilsku industriju i potrošače, E20 je rješenje koje već danas funkcioniše. Proizvođači poput BMW-a, VW-a i Mercedesa odobrili su E20 za novije motore", rekao je za Bild Jens Gieseke (CDU), portparol za saobraćajnu politiku kluba EPP-a.

Aktuelna energetska kriza podstakla je rasprave na mnogim nivoima o boljoj upotrebi biogoriva. To uključuje ne samo premium benzin već i dizel. Ulje uljane repice posebno dolazi u fokus kao alternativno i domaće proizvedeno gorivo.

Prema riječima stručnjaka koje citira "Frankfurter Allgemeine Zeitung", ulje uljane repice gotovo je jednakog kvaliteta kao dizel. Iako ulje uljane repice ima nešto niži energetski sadržaj po litri od dizela, njegova veća gustoća čini ga gotovo jednakim.

"Domaći bioetanol stvara dodatnu vrijednost na selu i jača sigurnost snabdijevanja u Evropi", rekao je Norbert Lins (CDU), zamjenik predsjednika Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj.

