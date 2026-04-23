Tata, vrati ukradene milione: Isplivao snimak mučenja sina biznismena

Pojavili su se novi detalji ubistva Igora Komarova, sina ukrajinskog biznismena, "kralja podzemlja", koji je kidnapovan, mučen, a zatim ubijen na Baliju.

U februaru je Komarov otputovao na odmor na sa svojom djevojkom, influenserkom Jevom Mišalovom, i prijateljicom.

Prema izvještajima, prvo je kidnapovan dok je vozio motocikl, ali je uspio da pobjegne od napadača. Prijavio je incident policiji, ali je ubrzo ponovo kidnapovan.

Objavljen video mučenja

Ubrzo nakon otmice, na Telegramu je objavljen video na kojem Komarov opisuje užasno mučenje kojem je bio podvrgnut, a otmičari traže 10 miliona dolara od njegovih roditelja.

"Mama, tata, molim vas pomozite mi. Ukrali ste tih deset miliona koje oni traže", govori mladić na snimku.

"Već su mi odsjekli neke udove, imam slomljene noge i smrskane grudi. Na lijekovima sam, nemam udove. Mama, tata, molim vas pomozite mi, uzeli ste tih deset miliona koje traže, vratite tih deset miliona, molim vas", čuje se Komarov kako govori na snimku.

This story is nuts. This guy, Igor Komarov, the son of a Ukrainian crime boss, was kidnapped in Bali 2 weeks ago by some people who said his dad stole a ton of money from them.



They broke his legs, cut off his fingers, and tortured the hell out of him and made him film a bunch… pic.twitter.com/9sZIrKOYiG — Mel (@Villgecrazylady) February 27, 2026

Takođe je rekao da će uskoro početi da dobija infekciju i da već umire.

"Molim vas, ovo je veoma ozbiljna organizacija, pomozite mi, niko me ne može pronaći, čak ni mafija, niko. Odvedite me kući, šta god da je od mene ostalo u ovom trenutku, molim vas, napravite dogovor sa ovim ljudima, njima je potrebno deset miliona dolara koje smo uzeli. Čim tih deset miliona bude uplaćeno na njihove račune, odmah će me pustiti na mjesto gdje su me odveli", dodao je Komarov.

Djevojka objavila lokacije

Nekoliko dana nakon što se video pojavio na Telegramu, policija je pronašla odsječenu glavu i razne dijelove tijela, a ubrzo je potvrđeno da su to ostaci Igora Komarova.

Prema nekim sumnjama, Igorovu lokaciju su otmičari lako otkrili zbog njegove djevojke. Naime, ona je svakodnevno objavljivala fotografije i video zapise na društvenim mrežama sa opisima i tačnim lokacijama gdje su se nalazili. Upravo su te objave navodno dovele otmičare do Komarova.

Još uvijek nije jasno gdje je bila Komarovljeva djevojka kada je prvi put kidnapovan, a vjeruje se da su otmičari tada kidnapovali i njegovog prijatelja, koji je kasnije pušten.

Policija je ranije objavila da traga za šest osumnjičenih, a istražioci vjeruju da su četvorica od njih već pobjegla iz zemlje.

(Net)