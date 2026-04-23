Pucajte i ubijte: Tramp izdao naređenje vojsci

Autor:

ATV
23.04.2026 15:47

Доналд Трамп, предсједник Америке се претвара да нишани пушком на конференцији за новинаре
Foto: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Američki predsjednik Donald Tramp naredio je američkoj mornarici da 'puca i ubija' sve brodove koji postavljaju mine u Ormuskom moreuzu.

"Naredio sam američkoj mornarici da puca i ubije svaki brod, ma koliko mali bio (njihovi ratni brodovi su SVI, njih 159, na dnu mora!), koji postavlja mine u vodama Ormuskog moreuza. Nema oklijevanja", napisao je Tramp na svojoj mreži "Trut".

Napadnut Reza Pahlavi, incident snimljen

Dodao je da, američki "čistači mina" upravo čiste moreuz.

"Ovim naređujem da se ta aktivnost nastavi, ali utrostručenim intenzitetom", poručio je.

Postoje strahovi da je Iran minirao ovu ključnu pomorsku rutu, iako to zasad nije potvrđeno.

Bolnica

Zdravlje

Smrtonosna infekcija se širi Evropom: Student preminuo četiri sata poslije pojave simptoma

Ako se to pokaže tačnim, dugoročno bi moglo zaustaviti promet kroz moreuz, koji u mirnodopskim uslovima nosi oko petinu svjetske trgovine naftom i ukapljenim prirodnim gasom, što bi dodatno pogodilo globalnu privredu.

Više iz rubrike

Нападнут Реза Пахлави у Њемачкој

Svijet

Napadnut Reza Pahlavi, incident snimljen

24 min

0
Америчка војска искрцала се и заплијенила танкер повезан с превозом иранске нафте

Svijet

Američka vojska presrela tanker s iranskom naftom koji je krenuo prema Kini

1 h

0
Европски савјет: Усвојен зајам Кијеву од 90 милијарди евра и нови пакет санкција Русији

Svijet

Evropski savjet: Usvojen zajam Kijevu od 90 milijardi evra i novi paket sankcija Rusiji

1 h

0
"Када се Њемачка наоружава, Европа заврши у пламену"

Svijet

"Kada se Njemačka naoružava, Evropa završi u plamenu"

4 h

0

  • Najnovije

15

50

Visoka peć Nove željezare prestala sa radom

15

48

Bitno: Nadarena i natprosječno inteligentna djeca

15

47

Pucajte i ubijte: Tramp izdao naređenje vojsci

15

47

Zbog zatvaranja fabrike bez posla ostaje 600 radnika

15

43

Narod priča: Porodica Đurđević

