Pucajte i ubijte: Tramp izdao naređenje vojsci

Američki predsjednik Donald Tramp naredio je američkoj mornarici da 'puca i ubija' sve brodove koji postavljaju mine u Ormuskom moreuzu.

"Naredio sam američkoj mornarici da puca i ubije svaki brod, ma koliko mali bio (njihovi ratni brodovi su SVI, njih 159, na dnu mora!), koji postavlja mine u vodama Ormuskog moreuza. Nema oklijevanja", napisao je Tramp na svojoj mreži "Trut".

Dodao je da, američki "čistači mina" upravo čiste moreuz.

"Ovim naređujem da se ta aktivnost nastavi, ali utrostručenim intenzitetom", poručio je.

Postoje strahovi da je Iran minirao ovu ključnu pomorsku rutu, iako to zasad nije potvrđeno.

Ako se to pokaže tačnim, dugoročno bi moglo zaustaviti promet kroz moreuz, koji u mirnodopskim uslovima nosi oko petinu svjetske trgovine naftom i ukapljenim prirodnim gasom, što bi dodatno pogodilo globalnu privredu.