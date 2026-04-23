Napadnut Reza Pahlavi, incident snimljen

Prognani sin posljednjeg iranskog šaha Reza Pahlavi poprskan je crvenom tečnošću tokom konferencije za novinare u Berlinu.

Pahlavi je govorio u Domu konferencije za štampu Bundespresa kada ga je neko polio tečnošću.

Osoba osumnjičena da je bacila nepoznatu supstancu je uhapšena.

Zdravlje Smrtonosna infekcija se širi Evropom: Student preminuo četiri sata poslije pojave simptoma

Pahlavi je bio opoziciona figura iranskoj vladi izvan zemlje, ali se ne smatra ozbiljnom perspektivom za zamjenu aktuelnog režima, uprkos tome što su ga neke grupe demonstranata u Iranu ranije ove godine podržale.

Sin bivšeg šaha apelovao je na zapadne zemlje da se pridruže ratu protiv Irana i kritikovao odluku njemačke vlade da se ne sastane sa njim tokom njegove posjete Berlinu.

Društvo Poznato stanje motocikliste povrijeđenog kod Laktaša

Pahlavi, čiji je otac svrgnut u revoluciji koja je dovela ajatolaha Ruholaha Homeinija na vlast 1979. godine, optužio je Evropu da stoji po strani i dozvoljava teheranskoj vladi da nastavi krvavu represiju protesta u kojima su krajem prošle godine poginule hiljade ljudi.

"Pitanje nije da li će doći do promjena. Promjene su na putu. Pravo pitanje je koliko će Iranaca izgubiti živote dok zajednica zapadnih demokratija nastavlja samo da posmatra", rekao je on na konferenciji za novinare u Berlinu.