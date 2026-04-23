Logo
Large banner

Napadnut Reza Pahlavi, incident snimljen

Autor:

ATV
23.04.2026 15:37

Komentari:

0
Нападнут Реза Пахлави у Њемачкој
Foto: Screenshot / X

Prognani sin posljednjeg iranskog šaha Reza Pahlavi poprskan je crvenom tečnošću tokom konferencije za novinare u Berlinu.

Pahlavi je govorio u Domu konferencije za štampu Bundespresa kada ga je neko polio tečnošću.

Osoba osumnjičena da je bacila nepoznatu supstancu je uhapšena.

Pahlavi je bio opoziciona figura iranskoj vladi izvan zemlje, ali se ne smatra ozbiljnom perspektivom za zamjenu aktuelnog režima, uprkos tome što su ga neke grupe demonstranata u Iranu ranije ove godine podržale.

Sin bivšeg šaha apelovao je na zapadne zemlje da se pridruže ratu protiv Irana i kritikovao odluku njemačke vlade da se ne sastane sa njim tokom njegove posjete Berlinu.

Pahlavi, čiji je otac svrgnut u revoluciji koja je dovela ajatolaha Ruholaha Homeinija na vlast 1979. godine, optužio je Evropu da stoji po strani i dozvoljava teheranskoj vladi da nastavi krvavu represiju protesta u kojima su krajem prošle godine poginule hiljade ljudi.

"Pitanje nije da li će doći do promjena. Promjene su na putu. Pravo pitanje je koliko će Iranaca izgubiti živote dok zajednica zapadnih demokratija nastavlja samo da posmatra", rekao je on na konferenciji za novinare u Berlinu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Reza Pahlavi

Njemačka

Iran

Iran vijesti

Iran najnovije vijesti

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

15

50

Visoka peć Nove željezare prestala sa radom

15

48

Bitno: Nadarena i natprosječno inteligentna djeca

15

47

Pucajte i ubijte: Tramp izdao naređenje vojsci

15

47

Zbog zatvaranja fabrike bez posla ostaje 600 radnika

15

43

Narod priča: Porodica Đurđević

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner