Isplivala mračna tajna! Da li je ovo razlog nestanka oca i tri ćerke?

Prije više od nedjelju dana, sestre Haško, rođene u Kiškunhalašu u Mađarskoj, nestale su bez traga zajedno sa svojim ocem Atilom s imanja u blizini mjesta Sank.

Od tada nisu dale nikakav znak života. Njihova majka Anita očajnički ih traži i iznijela je nove detalje o njihovoj zamršenoj priči. Policija traga za nestalim sestrama i njihovim ocem.

Porodica je više od dvije i po decenije živela u kući u predgrađu Kiškunhalaša, a onda se nešto promijenilo. Anita, majka djevojčica, odselila se, dok je Atila ostao u kući sa djecom. Otac je sam odgajao djecu i imao je pravo na starateljstvo. Pošto je majka uzalud pokušavala da ih kontaktira, prijavila je njihov nestanak policiji. Prema određenim informacijama, muškarac je zapao u finansijske probleme zbog kojih je morao da pobjegne, ali to niko zvanično nije potvrdio.

Živjeli na imanju u blizini Sanka

Prema informacijama lista Bors, otac je ranije bio osuđivan zbog privrednog kriminala, a prije nestanka živio je sa djecom na jednom imanju u županiji Bač-Kiškun.

Portal Baon.hu prenosi da se imanje nalazi u okolini mjesta Sank, odakle je otac sa tri ćerke nestao bez traga.

Očajna majka, koja ne zna ništa o svojim ćerkama, podjelila je detalje ove zamršene priče. Anita je za medije izjavila da, iako supruga smatra dobrim ocem, oseća da ima svaki razlog za brigu.

Tenzije oko vaspitanja djece

Tokom 26 godina braka, stalno su se ispoljavale značajne razlike u njihovim ličnostima; nisu se slagali, između ostalog, ni oko metoda vaspitanja.

Hronika Ubio dijete, pa presudio sebi: Oglasila se policija o jezivoj tragediji kod Višegrada

Dešavalo se da majka zamoli jednu od ćerki da pospremi sobu, na šta bi otac prkosno to uradio umjesto deteta, rekavši da supruga nema pravo da zahtjeva takve stvari od tinejdžerke.

Anita nije očekivala da će jednog dana zateći praznu kuću, iako se upravo to dogodilo prije tri godine jednog ljetnjeg popodneva.

Ranije već nestali iz kuće u Budimpešti

"Još smo živjeli u Budimpešti kada sam se vraćala sa kursa plesa, a Atila me je telefonom obavestio šta me čeka. Došla sam u praznu kuću, a moj suprug nedjeljama nije htio da otkrije gdje su otišli. Uzalud sam se obraćala policiji, rekli su da, pošto nismo razvedeni, Atila može da vodi djecu gdje god želi", ispričala je Anita.

Nakon nekog vremena, Atila je odveo suprugu na imanje gdje se uselio sa djecom i tražio od nje da se i ona tamo preseli. Ona je to odbila zbog gubitka povjerenja i ostala je u nekretnini u prestonici.

"Jednog dana me je na kapiji dočekalo pismo u kojem je pisalo: 'Dragi zakupče, platite!'. Tako sam saznala da kuća uopšte nije naša. Atila je ranije pominjao da mu je bankovni račun blokiran i da nijedna nekretnina ne može biti na njegovo ime, ali je uvek govorio da ne treba da brinem jer možemo vjerovati registrovanom vlasniku. Istina je da smo treće dijete dobili delom i da bismo mogli da podignemo državnu subvenciju za stanovanje (CSOK). Iza kuće je bio prazan plac, tamo smo planirali da gradimo", rekla je Anita, dodajući da joj je suprug kasnije rekao da tu podršku ipak neće dobiti.

Anita je kasnije upoznala drugog muškarca i sa njim iznajmila stan u Kečkemetu kako bi bila bliže djeci. Atila je na imanje kupovao životinje - emue, konje i gekone - a djeci je govorio da se njihova majka već dobro osjeća u novoj vezi, dok će njihove životinje uginuti bez njihove brige.

Par se dogovorio da djeca nedjeljno mijenjaju boravak kod oca i majke, što je jedno vrijeme funkcionisalo.

Da li je otac trebalo da ode u zatvor?

Prema informacijama lista, u priči važnu ulogu igra zajednički krivični postupak za prevaru koji je trajao 14 godina. Atila je na sudu izjavio da njegova supruga ni za šta nije kriva, pa je ona prošla s uslovnom kaznom. Muškarac je, prema sjećanju žene, osuđen na 5 godina i 10 mjeseci zatvora u drugostepenom postupku.

Hronika Drama u Sarajevu: Žena dala hranu beskućniku, on je udario štakom

"Pozvala sam Atilu da se dogovorimo kako ćemo brinuti o djeci kada on bude morao da ode u zatvor. Zakazali smo sastanak kod njegovih roditelja, ali on nije doveo djecu, a moji svekar i svekrva su tvrdili da nisu ni znali za bilo kakav dogovor. To se dogodilo na dan njihovog nestanka i od tada ne znam ništa o svojim ćerkama", rekla je majka.

Otac poveo samo djevojčice

Ostaje misterija zašto muškarac nije poveo i svog sina. Sedmogodišnjeg dječaka je odveo kod jednog školskog druga, čiji se roditelji naknadno sjećaju da je Atila izgledao kao da se oprašta od malog Dome.

Majka djece je u međuvremenu saznala i da na ugovoru o zakupu imanja, koje je u međuvremenu ispražnjeno, nije stajalo Atilino ime, već ime najstarije ćerke. Životinje su navodno u međuvremenu prodate ili puštene.

Policija traga za ocem i nestalim djevojčicama

Opis nestalih osoba:

Atila Haško (48 godina): Muškarac smeđe kose i smeđih očiju;

Ivet Haško (17 godina): Visoka oko 166–170 cm, vitke građe, plave kose i zelenih očiju;

Evelin Haško (11 godina): Vitke građe, plave kose i plavih očiju;

Lilien Haško (8 godina): Visoka ispod 150 cm, okruglog lica, plave kose do ramena.

(telegraf)