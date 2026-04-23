Zabilježena dva napada medvjeda na istom mjestu: Šta je razlog

23.04.2026 11:04

Foto: pexels/ Andrey Dvoretskiy

Medvjed je napao lokalnog vatrogasca i policajca u odvojenim incidentima u posljednja dva dana na sjeveru Japana, tokom potrage za nestalom osobom, prenose danas japanski mediji.

Tijelo žene kasnije je pronađeno, a policija vjeruje da je i nju napao medvjed, javila je televizija NHK.

Policija i članovi lovačkog udruženja tragali su za nestalom osobom u utorak. 21- aprila, u planinskom području grada Šiva, u prefekturi Ivate, kada su naišli na medvjeda.

Pedesetšestogodišnji policajac zadobio je ogrebotine po licu i druge povrede. Medvjed je ubijen na licu mjesta.

Tijelo žene kasnije je pronađeno nekoliko desetina metara dalje. Policija navodi da stanje tijela sugeriše da je ženu vjerovatno usmrtio medvjed.

Naknadno se saznalo da se u ponedjeljak, 20. aprila, dogodio još jedan incident, kada je lokalni vatrogasac dobrovoljac naišao na medveda dok je pretraživao područje.

Medvjed se povukao kada je čovjek počeo da se brani.

Vatrogasac je rekao da se našao licem u lice sa medvjedom i da je mislio da će umrijeti.

On je dodao da je bio prestravljen, ali se očajnički borio i nekako uspio da pobjegne, mada se ne sjeća detalja.

Zvaničnici prefekture pozvali su građane da budu oprezni prilikom ulaska u planinska područja, jer medvjedi koji su se probudili iz zimskog sna traže hranu u ovo doba godine, prenosi Srna.

