Evo kako je Iran zauzeo brod u Ormuskom moreuzu: Objavljen snimak akcije

Iranska revolucionarna garda (IRGC) objavila je snimke zapljene teretnog broda „Em-Es-Si Epaminondas“, koji je juče, 22. aprila, presretnut u Ormuskom moreuzu, čime je dodatno podignuta napetost u regionu.

Na snimku koji je objavio IRGC vidi se kako njihove snage prilaze trgovačkom brodu i preuzimaju kontrolu nad plovilom. Riječ je o jednom od dva broda koje je Iran zaplijenio tokom jučerašnjih incidenata u moreuzu.

Prema iranskoj novinskoj agenciji Fars, koja je bliska Revolucionarnoj gardi, tokom nekoliko sati napadnuta su tri trgovačka broda. Brod „Juforija“ pogođen je i nasukan uz obalu Irana, dok su „Em-Es-Si Frančeska“ i „Epaminondas“ zaplijenjeni i preusmjereni prema iranskoj obali, prenosi Indeks.hr.

The Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) has released footage of the IRGC-N seizure of the two cargo vessels, the MSC Francesca and the Epaminondas, in the Strait of Hormuz earlier today. Per the White House press secretary, U.S. President Donald J. Trump does not consider… pic.twitter.com/p3z0n2sFz6 — OSINTdefender (@sentdefender) April 22, 2026

Pomorsko-obavještajna kompanija Vangard navodi da je jedan od brodova napadnut oko šest nautičkih milja od iranske obale, nakon čega mu je naređeno da baci sidro, a prijavljena je i šteta na trupu i smještajnim prostorima. Britanska agencija UKMTO ranije je izvjestila da je na „Juforiju“ pucano zapadno od Irana, no posada nije povrijeđena.

Iran: Brodovi su kršili pravila

Iranski mediji, pozivajući se na mornaricu IRGC-a, tvrde da su zaplijenjeni brodovi „djelovali bez potrebnih dozvola“ i „ugrozili pomorsku bezbjednost“.

Iz Bijele kuće poručeno je da američki predsjednik Donald Tramp ove poteze ne smatra kršenjem primirja, uprkos nastavku američke blokade brodova koji plove prema iranskim lukama.

Crnogorski pomorci na jednom od brodova

Na zaplijenjenom brodu „Em-Es-Si Frančeska“ nalaze se i četiri crnogorska pomorca, potvrdio je ministar pomorstva Filip Radulović. Naveo je da su svi članovi posade na sigurnom te da su u toku pregovori između brodske kompanije i iranske strane.