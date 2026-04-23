Raščišćavanje Ormuskog moreuza od mina moglo bi da traje i do šest mjeseci

Raščišćavanje Ormuskog moreuza od mina koje je, prema američkim procjenama, postavila iranska vojska moglo bi da traje i do šest mjeseci, a takva operacija vjerovatno neće moći da bude sprovedena dok se rat između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ne završi, saopšteno je u brifingu Pentagona upućenom Kongresu.

Procjenu je tokom zatvorenog izlaganja članovima Odbora za oružane snage Predstavničkog doma iznio visoki zvaničnik Ministarstva odbrane, a prenijela su tri izvora upoznata sa sadržajem razgovora, prenosi "Vašington post".

Kako navode američki zvaničnici, ta procjena ukazuje da bi ekonomske poledice sukoba mogle da traju do kraja godine ili duže, prije svega kroz visoke cijene nafte i goriva.

Prema istim izvorima, Kongres je obaviješten da je Iran možda postavio 20 ili više mina u i oko strateški važnog Ormuskog moreuza, kroz koji prolazi oko 20 odsto svjetske trgovine naftom.

Neke mine su, kako se navodi, postavljene daljinski pomoću GPS tehnologije, dok su druge navodno raspoređivane sa manjih brodova.

Pentagon nije želio da komentariše procjenu, kao ni američka Centralna komanda, dok je Bela kuća list uputila Ministarstvu odbrane.

Zatvaranje i nebezbjednost Ormuskog moreuza već su izazvali poremećaje u pomorskom saobraćaju, a Iran je ranije najavljivao blokadu tog plovnog puta i napade na brodove, u okviru, kako navodi Teheran, odgovora na američke i izraelske operacije, navodi list.

Prema američkim zahtjevima, Iran bi trebalo da obustavi nuklearni program, preda visoko obogaćeni uranijum i ponovo u potpunosti otvori moreuz, dok Teheran odbacuje nastavak pregovora dok se ne ukine američka pomorska blokada.

Bivši američki zvaničnici i analitičari upozoravaju da bi produženo prisustvo mina moglo dodatno da destabilizuje energetska tržišta, jer bi osiguravajuće kuće i brodarske kompanije izbjegavale rizične rute.

U Pentagonu se razmatraju različite opcije za eventualno uklanjanje mina, uključujući upotrebu helikoptera, dronova i specijalnih ronilačkih jedinica, navodi "Vašington post".