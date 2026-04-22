Nestao otac sa tri kćerke: Majka očajna

Prava drama odigrava se nedaleko od Subotice gdje je otac nestao sa tri ćerke! Od 10. aprila nema ni traga ni glasa od Atile Haška (48) i njegove tri ćerke koje imaju 8, 11 i 17 godina.

Atila je sa tri ćerke preko noći nestao iz svog uređenog doma u Kiškunhalašu, mađarskom gradiću udaljenom oko 40 kilometara od Subotice. Više od deset dana niko od njih nije čuo ni riječ. Nikome nisu rekli da odlaze na odmor, niti da planiraju da se sele, tako da je prava misterija gdje su nestali.

Atila je sa ćerkama Lilijen (8), Evelin (11) i Ivet (17) živio u kući u mirnom mađarskom gradu. Danas je ta kuća prazna... Atila i njegova bivša supruga Anita su godinama u miru i slozi odgajali djecu... Međutim, prije nekih pet godina bračni par se rastao, a djevojčice su ostale sa ocem.

"Ne znamo zašto su se razišli, nikom nije jasno... Sve se okrenulo naopačke preko noći. Anita se iselila iz kuće, Atila je ostao sa djecom. Sam ih je odgajao, živio je za njih. Najstarija Ivet ide u srednju školu, moja ćerka sa njom ide na jahanje, tako ih poznajemo. Prosto je nestvarno šta je taj otac sve činio za svoju djecu", rekao je poznanik porodice za Blikk.

Svi u Kiškunhalašu su šokirani kako je porodica nestala preko noći.

"Svi su u šoku. Djeca ništa nisu pričala. Mislim da je odluka naglo donijeta. Iskreno se nadam da su svi dobro", rekao je poznanik.

Prema nezvaničnim saznanjima Blika, policiju je alarmirala Anita, a nakon što nije mogla da stupi u kontakt sa ćerkama. Policija u Kiškunhalašu je odmah pokrenula istragu o nestanku troje djece, a potom je raspisala potragu i za ocem, zbog sumnje da je djecu odveo na nepoznatu lokaciju.

"On je imao svako pravo da to uradi. Sud mu je dodijelio starateljstvo, on je taj koji ih je odgajao, čak je i Anita priznala da je Atila odličan otac", rekla je prijateljica Beata.

Ona je rekla da su kružile priče da je Atila zapao u finansijske nevolje i da je to razlog zašto je iznenada morao da ode.

"To su samo priče, ovo niko nije potvrdio... Ljudi vole da pričaju... Ništa se zvanično ne zna. Jedino što je jasno jeste da njega i djevojčica nema već više od deset dana", dodaje.

Laslo Molnar, penzionisani policajac koji je radio i kao predavač rekao je da se u ovom konkretnom slučaju ne zna pozadina nestanka, ali da u ovakvim situacijama razlog obično bude finansijski ili nova veza.

"Ako policija nije pronašla nikakve informacije koje bi ukazivale na to da otac iz nekog razloga beži i da je poveo djecu sa sobom... To bi mogla biti pozadina i ovdje, mada je razlog za izvjesnu zabrinutost što se ne zna šta je prethodilo nestanku, a od tada se ništa o njima nije čulo. Ovaj otac, kako pričaju voli svoju djecu, ne bi ih povrijedio, radije bi zaštitio djevojčice, zbog čega su otišli, ili čak pobjegli. Nadam se da će djevojčice, ako budu u nevolji, odmah zatražiti pomoć od policije, a ako su negdje započele novi život, barem obavijestiti majku, jer čak i ako ona ne odgaja djevojčice, ima pravo da zna gdje su i kako su", rekao je Molnar.

(Telegraf.rs)