Iran: Spremni smo za dijalog

22.04.2026 21:40

Човјек сједи поред иранске заставе током протеста који је спонзорисала влада, а којем су присуствовали медицински радници против америчко-израелске војне кампање испред болнице Имам Хомеини у Техерану, Иран, понедјељак, 6. априла 2026.
Foto: Tanjug/AP/Francisco Seco

Predsjednik Irana Masud Pezeškijan izjavio je danas da je Iran otvoren za dijalog i postizanje sporazuma i da to ostaje njegov stav, ali da su kršenje preuzetih obaveza, blokade i prijetnje glavne prepreke za stvarne pregovore.

"Svijet vidi vašu beskrajnu licemjernu retoriku i kontradikciju između izjava i djela", napisao je Pezeškijan na platformi Iks, uz poruku da postoje neslaganja između proklamovanih stavova i konkretnih postupaka.

Iran još nije zauzeo zvaničan stav povodom produženja perioda primirja sa Sjedinjenim Američkim Državama, uprkos ranijim medijskim navodima da je Iran pristao na produžetak, prenio je Tasnim pozivajući se na neimenovane izvore.

Kako navodi iranska agencija, prethodni navodi medija koji se pripisuju iranskom ministru spoljnih poslova Abasu Arakčiju nisu tačni.

Dodaje se da je Iran u procesu razmatranja različitih aspekata tvrdnje američkog predsjednika Donalda Trampa o produžetku primirja.

Predsjednik iranskog parlamenta i glavni pregovarač Mohamed Bager Kalibaf rekao je ranije danas da bi primirje imalo smisla jedino ako ga ne krši pomorska blokada i "uzimanje svjetske ekonomije za taoca".

Prethodno je Rojters prenio da je Tramp izrazio spremnost da produži primirje za tri do pet dana.

Nova runda pregovora između SAD i Irana mogla bi da bude održana u Pakistanu već u petak, objavio je prethodno "Njujork post", pozivajući se na američkog predsjednika Donalda Trampa i neimenovane pakistanske izvore.

(Tanjug)

