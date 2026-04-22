Užas u Hrvatskoj: Muškarac (34) seksualno zlostavljao i iskorištavao djecu

Tridesetčetvorogodišnji muškarac iz Vukovara osumnjičen je za seksualno zlostavljanje i iskorištavanje djece.

Policijska uprava vukovarsko-sremska saopštila je da je završila kriminalističku istragu zbog sumnje da je ovaj muškarac počinio krivična djela seksualno zlostavljanje i iskorištavanje djece.

Policija je po nalogu Županijskog suda u Vukovaru pretresla kuću i druge prostorije, kao i automobil koji koristi osumnjičeni, te pronašla kompromitujući materijal.

Istragom je utvrđeno da je osumnjičeni putem informaciono-komunikacionih tehnologija pribavljao, posjedovao i razmjenjivao kompromitujuće sadržaje, navodi se u saopštenju.

Osumnjičeni je danas, uz krivičnu prijavu, predat pritvorskom nadzorniku Policijske uprave vukovarsko-sremske.