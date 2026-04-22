Tri naoružana muškarca upali u kuću i napali porodicu: Otjerao ih maloljetnik

22.04.2026 18:43

Foto: MUP Hrvatske

U porodičnoj kući na području Maksimira rano jutros dogodio se nasilan upad. Prema dosadašnjim saznanjima policije, trojica nepoznatih muškaraca ušla su u kuću u kojoj su zatekli 65-godišnjeg vlasnika, 62-godišnjakinju i maloljetnog člana porodice, saopštila je zagrebačka policija.

Nakon ulaska u kuću, napadači su odmah fizički nasrnuli na 65-godišnjeg muškarca i nanijeli mu povrede oštrim predmetom. Napadnuti muškarac je uspio da se odbrani i odgurne jednog od napadača.

Елефтерија Гиакумаки

Svijet

Majka troje djece, koja je nestala u nedjelju, pronađena mrtva

Situacija je eskalirala kada je jedan od osumnjičenih zaprijetio vatrenim oružjem maloljetniku. U pokušaju odbrane, maloljetnik je uzeo predmet koji mu je bio pri ruci i udario napadača u glavu, nakon čega su sva trojica napadača pobjegla.

U ovom događaju 65-godišnjak je lakše povrijeđen, a ljekarska pomoć mu je ukazana u Kliničkom bolničkom centru Zagreb. Policija provodi kriminalističku istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti i pronašli počinioci.

Pročitajte više

Алмира Османовић Тунстром научница родом из Бањалуке измислила болест

Nauka i tehnologija

Rođena Banjalučanka izmislila bolest i raskrinkala vještačku inteligenciju

2 h

0
Дарко Младић за АТВ: Стање је критично, извјештај наших љекара нам је хитно потребан

Republika Srpska

Darko Mladić za ATV: Stanje je kritično, izvještaj naših ljekara nam je hitno potreban

2 h

0
Цвијановић на Делфи форуму

BiH

Cvijanović na Delfi forumu: Kolonijalni status BiH je prepreka evropskom putu

2 h

0
Crna Gora more

Ekonomija

Koliko će koštati ljetovanje u Crnoj Gori ove godine?

2 h

0

Više iz rubrike

Хапшење Вехида Мурића, који се сумњичи да је у Подгорици починио троструко убиство

Region

Otkriven mogući motiv trostrukog ubistva

3 h

0
Хапшење Вехида Мурића, који се сумњичи да је у Подгорици починио троструко убиство

Region

Trostruki ubica priznao zločin, određeno mu zadržavanje

4 h

0
Поглед на Будву, планине и море у њеној близини.

Region

Na poznatoj crnogorskoj plaži pronađeno tijelo muškarca

4 h

0
Ручке од тротинета.

Region

Djed (90) prošao kroz crveno na trotinetu i izazvao udes

4 h

0

