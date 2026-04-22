Tri naoružana muškarca upali u kuću i napali porodicu: Otjerao ih maloljetnik

U porodičnoj kući na području Maksimira rano jutros dogodio se nasilan upad. Prema dosadašnjim saznanjima policije, trojica nepoznatih muškaraca ušla su u kuću u kojoj su zatekli 65-godišnjeg vlasnika, 62-godišnjakinju i maloljetnog člana porodice, saopštila je zagrebačka policija.

Nakon ulaska u kuću, napadači su odmah fizički nasrnuli na 65-godišnjeg muškarca i nanijeli mu povrede oštrim predmetom. Napadnuti muškarac je uspio da se odbrani i odgurne jednog od napadača.

Svijet Majka troje djece, koja je nestala u nedjelju, pronađena mrtva

Situacija je eskalirala kada je jedan od osumnjičenih zaprijetio vatrenim oružjem maloljetniku. U pokušaju odbrane, maloljetnik je uzeo predmet koji mu je bio pri ruci i udario napadača u glavu, nakon čega su sva trojica napadača pobjegla.

U ovom događaju 65-godišnjak je lakše povrijeđen, a ljekarska pomoć mu je ukazana u Kliničkom bolničkom centru Zagreb. Policija provodi kriminalističku istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti i pronašli počinioci.